El Valencia Basket acusa ir a remolque ante el Panathinaikos

Kendrick Nunn, en un partido con el Panathinaikos AKTOR. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha perdido en casa por un estrechísimo 67-68 contra al Panathinaikos AKTOR en el inicio de los cuartos de final en la Euroliga 2025-26, unos 'playoffs' envenenados para los 'taronjas' por tener enfrente al campeón de hace dos años, con Kendrick Nunn como su jugador más destacado de este martes en el Roig Aren.

En el flamante pabellón valenciano, Nunn canalizó el buen arranque de los visitantes en ataque (5-15) y Mathias Lessort ayudaba en defensa mientras los locales fallaban tiros lejanos. Matt Costello sí encestó un triple a 44 segundos de acabar el primer periodo, pero la renta verde se mantuvo al comienzo del siguiente acto con su rotación en juego interior.

Eso sí, el conjunto ateniense afrontará esta serie eliminatoria sin Kostas Sloukas, lesionado en su rodilla izquierda, así que sus recursos en la bombilla se veían reducidos y el Valencia lo aprovechó. Sendos triples de Jean Montero y de Brancou Badio acortaron la diferencia en el marcador (27-32), si bien el partido tuvo varios parones que cortaron el ritmo.

Devolvió la moneda Juancho Hernangómez desde el perímetro y casi acto seguido dos tiros libres de Lessort pusieron el +10 (27-37) para el Panathinaikos. La mala estadística en triples condenaba a los pupilos de Pedro Martínez, pues su tarjeta era 5 de 26 al descanso (32-39) y Omari Moore mostraba la poca puntería ante la defensa ideada por Ergin Ataman.

Al regreso de vestuarios quedó claro que iba a ser un partido de brega y costó ver canastas de uno u otro lado. Pese a un nuevo arreón visitante, el cuadro 'taronja' no se desconectaba y su entrenador dispuso en cancha un quinteto más defensivo gracias a Braxton Key y Josep Puerto, lo cual se vio recompensado situándose 47-50 a 1:39 de concluir el tercer cuarto.

De cara al cuarto periodo, Nunn y Lessort seguían como estandartes del plan ofensivo de Ataman, si bien parecía que Nigel Hayes-Davis despertaría a tiempo para mirar el aro. Entonces el Valencia apretó aún más si cabe atrás, viéndose favorecido también por la mala versión que estaban teniendo otras piezas clave de su adversario, como por ejemplo Cedi Osman.

Un enorme tapón a la carrera de Badio a Nunn evidenció que los locales estaban listos para la batalla de los últimos 10 minutos. Y poco a poco se mantuvo el Valencia en la 'pomada', limando su desventaja hasta igualar el tanteador (63-63) con tiros libres de Nathan Reuvers. Contestó rápidamente T.J. Shorts, hombre fundamental para el 'PAO' pensando en el desenlace.

Su defensa en la posesión posterior acarreó el fallo de Kam Taylor y además el propio Shorts aumentó el colchón (63-67) siendo objeto de falta tras una penetración a canasta y metiendo sus dos tiros libres. Le quedaba al Valencia la opción de la épica y Reuvers puso ciertos mimbres con un acierto (65-67), sumado eso a cazar después un vital rebote defensivo.

Dicho y hecho, la zaga 'taronja' atrapó el balón tras un defectuoso lanzamiento de Shorts, luego Montero subió la bola y recibió falta de un Osman horrible toda la velada; el base dominicano transformó ambos libres y empató el duelo (67-67) con escaso margen de reloj. Y hubo tiempo muerto para dibujar la acción de la gloria o el fracaso, con Shorts protagonista.

Él montó el ataque del equipo verde y pasó la pelota a Nunn, objeto de falta personal en su entrada a tablero. Se dejó el primero de sus tiros libres por el camino, pero sí metió el segundo y dejó 2.1 por gastar en el cronómetro; no obstante, la presión defensiva sobre Badio al saque desde la banda y sobre Montero como receptor dio el agónico triunfo al 'PAO'.

El próximo jueves, y nuevamente desde las 20.45 horas, el Roig Arena volverá a abrir sus puertas para albergar el segundo encuentro de esta reñida serie de cuartos de final, que de momento sonríe a los de Atenas por 0-1 tras este resultado que ha cambiado de bando el llamado factor cancha.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA BASKET, 67 - PANATHINAIKOS, 68 (32-39, al descanso).

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson (2), Badio (7), Taylor (11), Pradilla (3) y Sako (6) --quinteto inicial--; Puerto (-), Reuvers (6), Key (12), Montero (15), Moore (2) y Costello (3).

PANATHINAIKOS: Nunn (21), Grant (2), Hayes-Davis (5), Osman (2) y Lessort (12) --quinteto inicial--; Shorts (12), Rogkavopoulos (-), Faried (-), Hernangómez (7) y Grigonis (7).

--PARCIALES: 15-23, 17-16, 17-15 y 18-14.

--ÁRBITROS: Javor, Latisevs y Nedovic.

--PABELLÓN: Roig Arena.