Kameron Taylor durante el Barça-Valencia Basket de la Supercopa Endesa 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Valencia Basket arranca la Euroliga defendiendo estatus

Los 'taronjas' empiezan en Estambul ante el Besiktas el reto de una máxima competición continental donde deslumbraron el año pasado

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket se estrena este viernes (19.00 horas) en su visita ante el Besiktas turco en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, en un duelo en el que los 'taronja' exponen su nuevo proyecto con el que quieren brillar como el año pasado en la máxima competición continental frente a un rival que vuelve 13 años después.

El conjunto valenciano retorna a la Euroliga con el listón muy alto después de su gran última campaña donde maravilló con su baloncesto y su forma de competir, alcanzando de forma histórica por primera vez la 'Final a Cuatro' tras acabar segundo de la Fase Regular y levantar un 0-2 en los 'playoffs' ante el todopoderoso Panathinaikos ganando dos partidos en el temible OAKA y sentenciando en un Roig Arena que fue clave también.

El sueño 'taronja' se terminó en la semifinal ante el Real Madrid, compensando un mes después por la conquista de la Liga Endesa que supuso también el inicio de un nuevo proyecto porque jugadores claves como Jean Montero, Brancou Badio, Jaime Pradilla, Braxton Key o Sergio de Larrea salieron del equipo, que también perdió a su arquitecto, un Pedro Martínez que puso rumbo al once veces campeón de Europa.

Ahora, con el listón muy alto y ya sin tener el 'factor sorpresa' de su parte,, el Valencia Basket tratará de volver a estar con los mejores en una siempre exigente y dura competición, mucho más con cada temporada que va pasando y para la que el club ha querido mantener la ambición desde sus posibilidades para formar un equipo que vuelva a aspirar a lo máximo.

Así, han llegado al campeón de la Liga Endesa jugadores de primer nivel como Nikola Mirotic, el último en aterrizar en el Roig Arena, jóvenes valores nacionales como Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas, aunque este ya jugó el último mes de competición, y piezas reconocidas como los 'pequeños' TJ Shorts y Armoni Brooks, que tendrán la difícil misión de hacer olvidar a Montero, y Dylan Osetkowski para dar fuerza por dentro.

Estos mimbres, dirigidos por Xavi Albert, ayudado de Pedro Martínez, junto a conocidos ya como Kameron Taylor, Omari Moore o Nate Reuvers se encargarán de volver a poner el nombre del Valencia Basket en el primer plano de una Euroliga que arranca para los 'taronja' lejos de casa, en Estambul, y tras la pequeña decepción de no haber podido defender el título de la Supercopa Endesa al caer contra el Barça por un ajustado 87-86.

En ese duelo sobresalieron Taylor, Shorts y Reuvers y no jugó aún un Mirotic recién llegado y que ya podría tener su oportunidad para demostrar una calidad que no se ha vislumbrado del todo desde su marcha del Barça, en una salida siempre difícil a Turquía donde espera uno de los nuevos de esta temporada como el Besiktas.

El conjunto turco jugará la máxima competición continental después de que Euroliga no inscribiese al AS Monaco por sus problemas financieros y ocupar su sitio como subcampeón de la Eurocup, torneo que perdió ante el JL Bourg francés, que prefirió también renunciar a su plaza para no poner en riesgo su sostenibilidad.

El equipo de Estambul, el tercero de Turquía en esta Fase Regular tras el Fenerbahce y el Efes y que viene de caer 72-59 en la final de la Supercopa de su país ante los de Sarunas Jasikevicius, regresa así a una Euroliga que jugó por última vez en la campaña 2012-2013, donde pasó al 'Top 16'.

Ahora, para rayar a buen nivel ha apostado por reforzar su equipo con nombres conocidos como los de Scottie Wilbekin y David DeJulius, este finalmente cedido por el UCAM Murcia tras la polémica con su marcha, y Eugene Omoruyi, ex del Kosner Baskonia, que se unen a una plantilla donde sobresale también el pívot croata Ante Zizic que el año pasado promedió en la Eurocupa mas de 12 puntos y más de siete rebotes por partido.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BESIKTAS: Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi y Zizic --posible quinteto inicial-- DeJulius, Aksu, Birsen, Brown, Gabriel, Korkmaz, Nowell y Ugurlu.

VALENCIA BASKET: Shorts, Saint-Supéry, Taylor, Reuvers y Osetkowski --posible quinteto inicial--; Mirotic, Puerto, Cárdenas, Moore, Brooks, Gueye y Sako.

--ÁRBITROS: Difallah, Foufis y Kardum.

--PABELLÓN: Turkcell Basketball Development Center.

--HORA: 19.00/M+ Baloncesto.