Archivo - Brancou Badio, Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Valencia Basket se atasca en Múnich

Los de Pedro Martínez firmaron un mal partido que da opciones a los muchos aspirantes al 'Top 6' de la Euroliga

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket no pudo (93-89) con el Bayern de Múnich este jueves en la jornada 24 de la Euroliga, superado en defensa y en ataque por los alemanes en el SAP Garden, inesperada derrota ante un equipo de abajo en la tabla.

Los de Pedro Martínez fallaron en Múnich, donde desde diciembre Svetislav Pesic, a sus 76 años, lleva las riendas de un Bayern mejorado. El veterano técnico serbio neutralizó el ritmo 'taronja' y los visitantes se enredaron en pérdidas y malas decisiones, lastrados además por un bajo acierto de tres (11/41).

Después del intercambio de golpes inicial (22-24), el Bayern se quedó el segundo cuarto y no soltó las riendas hasta el final para firmar su novena victoria, por las 15 de los valencianos en una apretada zona alta. Vladimir Lucic (19 puntos) fue el primer referente local y, aunque Andreas Obst estuvo bien vigilado, sumó.

Darius Thompson tiró de los visitantes, pero el triple lastró desde ese arranque a un Valencia incapaz de frenar a los alemanes. Brancou Badio aportó en el segundo acto pero el equipo de Pesic se instaló en la línea de personal y abrió brecha con Justinian Jessup. Lucic volvió del banquillo para seguir haciendo daño a su exequipo y antes del descanso el Bayern afianzó su renta (53-44).

Un Bayern que venía de hacer 63 puntos, hace dos días en la derrota también en casa contra Partizan, puso en jaque a un Valencia Basket que tampoco volvió bien del vestuario. La renta alemana creció (66-52) y Kameron Taylor (20 puntos tras otro recital ante París) fue al rescate sin ser suficiente.

Sin duda, Pesic ganaba la partida del ritmo del encuentro y la defensa del Bayern colapsaba a un Valencia que hizo la goma en el tramo final. Los de Pedro Martínez rebajaron diferencias a los ocho puntos (78-68) pero los locales no temblaron y culminaron su gran actuación a ambos lados de la pista.

Nenad Dimitrijevic se pidió los últimos ataques, valiente en el uno contra uno cuando no entraban los triples en ningún aro. El Valencia no metió una, le dio balones a Montero sin éxito y, guardando algo mejor el rebote, el Bayern maniató el coletazo de un equipo 'taronja' que empieza a notar la exigencia de la temporada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN DE MÚNICH, 93 - VALENCIA BASKET 89. (53-44, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN DE MÚNICH: Obst (12), Hollatz (-), Mike (14), Lucic (19) y Da Silva (8) --quinteto inicial--; Dimitrijevic (12), McCormack, Giffey (3), Voigtmann (3), Kratzer (2), Jessup (16), Gabriel (4).

VALENCIA BASKET: Badio (10), De Larrea (2), Taylor (20), Pradilla (5) y Sako (2) --quinteto inicial--; López-Arostegui (7), Reuvers (12), Key (6), Montero (13), Moore (-), Thompson (9), Costello (3).

--PARCIALES: 22-24, 31-20, 26-26, 14-19.

--ÁRBITROS: Pukl, Dragojevic y Balak. Eliminados Gabriel, Hollatz y Key por faltas.

--PABELLÓN: SAP Garden.