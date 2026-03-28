El Valencia Basket doblega al Casademont Zaragoza y optará al título en la Copa de la Reina

Elena Buenavida, en un partido con el Valencia Basket. - EUROPA PRESS/CONTACTO/DAVID PASTOR ANDRES

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha vencido este sábado por 72-82 al Casademont Zaragoza y ha accedido a la final en la Copa de la Reina de baloncesto 2026, que se está disputando en Tarragona y donde el otro finalista saldrá del duelo entre el Hozono Global Jairis y el Perfumerías Avenida.

En el Palau d'Esports tarraconense, el Valencia dio un primer estirón (10-19), pero las mañas mitigaron el dolor que ya les empezaba a generar la alero alemana Leo Fiebich con sus lanzamientos desde varios lugares de la cancha y el periodo inicial se cerró en 15-21.

Al Zaragoza, líder de la Liga Femenina Endesa, le faltaba pólvora en el perímetro y durante el segundo cuarto aguantó con puntos de Merritt Hempe y de Helena Pueyo en posiciones cercanas. La diferencia era de 35-46 al descanso, pero en la reanudación tuvieron susto las 'taronjas'.

Mariona Ortiz y Carla Leite se afanaron por recortar esa desventaja, si bien enfrente volvió a brillar una Fiebich letal en tiros de campo. Aunque la remontada era difícil al verse 51-64, Pueyo encestó un triple que animó al equipo aragonés y el marcador (57-64) le invitaba a soñar.

Aun así, las pupilas de Rubén Burgos manejaron bien su renta en el cuarto periodo. Hicieron la 'goma' y en momentos clave unieron destreza y una pizca de suerte, como cuando Nadia Fingall falló al contragolpe una canasta fácil quedando 2:01 para acabar el partido; eso habría apretado el marcador, pero la bola no entró y el Zaragoza sucumbió.