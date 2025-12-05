El Valencia Basket le come la tostada al Panathinaikos

Darius Thompson, Valencia Basket - Europa Press/Contacto/Baptiste Autissier

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket venció (79-89) al Panathinaikos este viernes en la jornada 14 de la Euroliga para igualar a los griegos en la zona alta de la tabla con nueve victorias, tercera consecutiva de un equipo 'taronja' que sigue con su potente temporada.

Los de Pedro Martínez encontraron ritmo y acierto en el segundo tiempo para tumbar al campeón de hace dos temporadas y colíder esta campaña. Kameron Taylor (18 puntos) y el testigo que recogió Darius Thompson (19) tras el descanso lideraron a un Valencia Basket que se cobró otra víctima ilustre en el OAKA de Atenas.

El cuadro griego venía de resucitar el último mes de la mano del recién llegado Kenneth Faried hasta alcanzar la cabeza europea, pero el Valencia, tras un primer tiempo a remolque de un insuficiente 7 de 21 en triples, le comió la tostada al equipo de Ergin Ataman. El Panathinaikos colapsó la zona visitante y por fuera no se encontró un Valencia que sufrió a Kendrick Nunn y T. J. Shorts.

Taylor fue el mejor de 'taronja' y los de Pedro Martínez dominaron incluso el rebote, pero faltó el acierto y algo más de defensa (44-38). Con todo, el Valencia siguió a lo suyo en la reanudación y en un momento cambió el guion para pasar a mandar en el marcador, con cuatro triples en el tercer cuarto (17-27).

Pese a la irrupción de Kostas Sloukas en los locales, Thompson tuvo la suya en el bando español y, junto a Taylor y Sergio de Larrea dieron la vuelta al luminoso (61-65). El cuadro griego sufrió el despegue rival en el inicio del último cuarto (65-75) pero el Valencia se despistó en defensa cuando saboreaba el triunfo.

Dos recuperaciones de Jerian Grant encendieron al OAKA pero Thompson se encargó de rebajar la temperatura de la grada. El Valencia acompañó lo necesario en defensa, ganó rebotes decisivos y Brancou Badio, fundamental ante la ausencia de Jean Montero, mató una segunda vez a los griegos, dolidos por ver frenada su racha como demostró Nunn con un codazo y antideportiva sobre Taylor.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 79 - VALENCIA BASKET, 89. (44-38, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Shorts (19), Nunn (23), Rogkavopoulos (-), Hernangómez (6) y Faried (2) --quinteto inicial-- Grant (4), Sloukas (12), Yurtseven (1), Kalaitzakis (-), Mitoglou (12).

VALENCIA BASKET: Thompson (19), Moore (9), Taylor (18), Sako (4) y Costello (3) --quinteto inicial--; Badio (12), Puerto (3), De Larrea (4), Reuvers (8), Pradilla (5), Sima (4).

--PARCIALES: 22-19, 22-19, 17-27, 18-24.

--ÁRBITROS: Belosevic, Nedovic y Vilius. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.