Valencia Basket y Panathinaikos van a una última batalla por la Final Four

Brancou Badio, del Valencia Basket, durante el segundo partido del 'Playoff' de la Euroliga ante el Panathinaikos en el Roig Arena de València, el 30 de abril de 2026 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket y el Panathinaikos se juegan este miércoles (21.00 horas) en el Roig Arena el último billete para la Final Four de la Euroliga 2025-26, en un quinto y definitivo partido que decidirá la serie más igualada de la historia moderna de los 'Playoffs' y que pondrá a prueba la capacidad del conjunto 'taronja' para culminar una remontada inédita tras haber perdido los dos primeros encuentros en casa.

El equipo de Pedro Martínez ha conseguido devolver la eliminatoria a València después de una doble exhibición competitiva en Atenas, donde ganó los dos partidos en el Telekom Center Athens, antiguo OAKA, para equilibrar una serie que parecía muy cuesta arriba tras el cruel 0-2 encajado en el Roig Arena, siempre por detalles mínimos y con desenlaces agónicos.

Ahora, tras cuatro partidos decididos en la última posesión o muy cerca de ella, el Valencia Basket tendrá una nueva oportunidad de hacer historia ante un Roig Arena completamente lleno y volcado con un equipo que ha sobrevivido a dos 'match ball' en Grecia y que busca convertirse en el primer club en la historia de la Euroliga capaz de remontar un 0-2 adverso después de haber perdido el factor cancha. Sería completar la epopeya.

Ninguna de las 67 eliminatorias disputadas desde la implantación del formato al mejor de cinco partidos había llegado al quinto encuentro con una diferencia acumulada tan pequeña. El Panathinaikos ganó el primer duelo por 67-68 y el segundo por 105-107 tras prórroga, mientras que el Valencia respondió en Atenas con triunfos por 87-91 y 86-89. Apenas diez puntos separan a ambos equipos después de más de 180 minutos de baloncesto.

El conjunto griego, campeón continental hace dos temporadas y dirigido por Ergin Ataman, desperdició en casa dos oportunidades de cerrar la eliminatoria y ahora afrontará un escenario de máxima presión en una pista donde ya ganó en dos ocasiones esta misma serie, aunque también cayó con claridad durante la Fase Regular (102-84).

Además, el Panathinaikos tratará de convertirse en el primer equipo clasificado para una Final Four tras haber tenido que disputar previamente el 'Play-in', apoyado en la experiencia competitiva de un bloque acostumbrado a este tipo de citas.

En cambio, para el Valencia Basket será una noche prácticamente inédita. Solo Darius Thompson sabe lo que es disputar un quinto partido de cuartos de final en la máxima competición continental y el club valenciano apenas cuenta con un precedente parecido, aunque doloroso, cuando en las semifinales de la Liga Endesa 2013-14 levantó un 0-2 ante el Barça antes de caer en el choque decisivo en la Fonteta.

La serie ha dejado hasta ahora un intercambio continuo de golpes y protagonistas. En los dos partidos del Roig Arena, el Panathinaikos castigó la falta de acierto exterior inicial de los valencianos y encontró en Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis a sus referentes para silenciar el factor cancha. El primer encuentro se resolvió con un tiro libre final de Nunn tras una remontada local frustrada sobre la bocina, mientras que el segundo acabó en la prórroga con una canasta ganadora de Hayes-Davis en la última acción del encuentro.

Sin embargo, lejos de derrumbarse, el Valencia reaccionó en Atenas con dos actuaciones de enorme madurez competitiva. En el tercer partido sobrevivió a un ambiente muy hostil y a un duelo bronco, marcado por la lesión de tobillo de Josep Puerto y por las expulsiones de Pedro Martínez y Ataman, para imponerse liderado por el acierto de Jean Montero, Brancou Badio y Kam Taylor.

Dos días después llegó otro ejercicio de resistencia 'taronja'. Montero firmó una actuación estelar con 29 puntos, Key y Taylor sostuvieron al equipo en los momentos críticos y el Valencia supo resistir la reacción final griega para asaltar de nuevo el Telekom Center Athens y completar una remontada que solo el Real Madrid había logrado anteriormente tras perder los dos primeros partidos en casa.

Montero se ha consolidado como el gran líder ofensivo del cuadro valenciano en esta eliminatoria, bien secundado por jugadores como Badio, Taylor o Thompson, mientras que el crecimiento defensivo del equipo de Pedro Martínez en Atenas cambió por completo el tono de la serie. También ha sido importante la aportación física de jugadores como Key o Costello, fundamentales para igualar el nivel de contacto que ha impuesto el conjunto de Ataman.

Precisamente, el estado físico marcará parte del desenlace. El Valencia Basket tiene confirmadas las bajas de Josep Puerto, lesionado en el tobillo en el tercer partido, y de Xabi López-Arostegui, que sigue con problemas musculares. Además, Braxton Key es duda después de sufrir una fractura nasal en el último partido de Liga Endesa ante Baskonia, aunque probó este martes con máscara y apurará sus opciones.

En el Panathinaikos continúa fuera Kostas Sloukas por su lesión de rodilla, mientras que Marius Grigonis y Alexandros Samodurov son duda. El peso ofensivo volverá a recaer sobre Kendrick Nunn, Hayes-Davis y un Cedi Osman que ha elevado mucho sus prestaciones en Atenas, especialmente en el cuarto partido, donde firmó 26 puntos.

También será una batalla estadística y emocional. Tener el quinto partido en casa parecía durante años garantía de clasificación para la Final Four, con 19 victorias seguidas locales en partidos decisivos antes de las sorpresas de 2024 protagonizadas por Fenerbahçe y Olympiacos. El balance total sigue siendo claramente favorable al anfitrión, con 21 clasificaciones locales por solo dos visitantes.

Pero esta serie ha roto ya casi todos los pronósticos posibles. Ninguno de los dos equipos ha sido capaz de ganar con regularidad en su pista y ambos han sobrevivido a finales al límite. El Roig Arena dictará sentencia este miércoles en un duelo de máxima tensión entre dos equipos separados únicamente por detalles y por una plaza en la Final Four que, además, se disputará precisamente en Atenas.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Puerto, Reuvers, Key, Montero, Moore, Costello y De Larrea.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Hayes-Davis, Osman y Lessort --posible quinteto inicial--; Shorts, Rogkavopoulos, Faried, Hernangómez, Grigonis, Mitoglou y Tollopoulos.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Javor y Nedovic.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/#Vamos.