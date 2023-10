El Valencia Basket prueba su buen momento en Estambul



El Valencia Basket tendrá un buen examen este viernes (19.30 horas) para comprobar su actual óptimo estado de forma cuando realice su primera salida en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 ante el Anadolu Efes turco, un rival considerado de los candidatos, pero que no ha arrancado sólido.

El conjunto 'taronja' ha firmado un inicio soñado y se presentará en el Sinan Erdem de Estambul en una gran racha de siete victorias consecutivas y como uno de los tres que ha empezado la máxima competición continental con pleno de triunfos tras tres encuentros, junto al Real Madrid y el Barça.

Los de Alex Mumbrú quieren pelear esta campaña por un puesto en los 'Playoffs' y, de momento, han afianzado esa aspiración con tres victorias de mérito ante tres rivales señalados a estar en la parte alta como el AS Monaco (70-65), el Fenerbahce (77-74) y el Maccabi (75-66). Triunfos todos ellos, eso sí, al amparo de La Fuente de San Luis.

Y ahora le toca al Valencia Basket la competitividad de su nuevo proyecto a domicilio y en un escenario siempre complicado en el que sólo ha ganado una vez en sus visitas en la Euroliga, aunque el recuerdo es cercano porque sucedió el año pasado (91-92). A ese triunfo, se añadió el que logró en la segunda vuelta en casa, mucho más claro (81-71).

De momento, Alex Mumbrú ha logrado dotar de mucha fortaleza defensiva a su equipo al que únicamente el Bàsquet Girona y el Lenovo Tenerife han logrado encajar más de 80 puntos, con 89 y 86 respectivamente, aunque sólo le valió al conjunto catalán para sacar la única victoria que se le ha resistido hasta el momento a los 'taronja', mejor defensa de la competición europea y de la Liga Endesa. Semi Ojeleye, baja ya ante el Maccabi, será duda hasta última hora.

Enfrente, un Anadolu Efes que, en cambio, no tiene tan buenas sensaciones tras empezar esta Fase Regular de la Euroliga con dos derrotas claras ante el Barça (91-74) y el Real Madrid (80-103), y estrenar su casillero de victorias esta semana en casa, pero con mucho trabajo ante el ASVEL Villeurbanne francés (89-84).

El proyecto que ahora lidera Erdem Can, al contrario que el Valencia Basket, está flojeando en defensa y debe mejorar para empezar a enderezar el rumbo y mirar hacia cotas más ambiciosas en una competición que dominó en 2021 y 2022, pero en la que no pudo alcanzar ni siquiera los 'Playoffs' la pasada campaña. El cuarteto exterior que forman Shane Larkin, Will Clyburn, Darius Thompson y Rodrigue Beaubois es su principal peligro.

"Es un rival complicado, con una línea exterior temible y con jugadores dentro de talento. El otro día ya ganaron al ASVEL y ya empezaron a jugar mucho mejor porque al cambiar de técnico después de tantos años poco a poco va cogiendo lo que quiere. Será un partido difícil en una cancha complicada contra un rival confeccionado para estar en la 'Final Four' y lo más me preocupa es que estarán más descansados y físicamente puede ser un partido en el que notemos que hemos jugado 24 horas más tarde", expresó Mumbrú en declaraciones facilitadas por su equipo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES: Larkin, Thompson, Clyburn, Willis y Pleiss --posible quinteto inicial-- Jones, Yilmaz, Zizic, Hollatz, Beaubois, Tunca y Osmani.

VALENCIA BASKET: Jones, Robertson, Puerto, Inglis y Davies --posible quinteto inicial--; Ferrando, Claver, Jovic, Pradilla, Reuvers, Touré y Marí.

--ÁRBITROS: Rocha, Latissevs y Bissuel.

--PABELLÓN: Sinar Erdem Sports Hall.

--HORA: 19.30/Movistar Deportes 3.