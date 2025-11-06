Valencia Basket prueba su gran momento ante la revelación Zalgiris

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este viernes (19.00 horas) al Zalgiris Kaunas lituano en el Zalgirio Arena, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y en el que el equipo 'taronja' pondrá a prueba su nivel contra un rival que ha empezado la temporada como un tiro y está segundo en la clasificación.

El equipo valenciano, invicto en Liga Endesa y con balance positivo en Europa (5-3), viaja a la capital lituana en un estado de forma prácticamente inmejorable, con seis victorias consecutivas y con un ataque demoledor, que le ha permitido superar la barrera de los 90 puntos anotados en 12 de los 15 partidos disputados esta temporada. No en vano, los 'taronjas' llegan a este duelo como el conjunto más anotador de la Euroliga, el que más valora y el que más triples mete por encuentro.

En este enfrentamiento de contrastes, el Valencia Basket se medirá a la mejor defensa del campeonato, al equipo que menor valoración global permiten a sus rivales y el que consigue que su oponente reparta menos asistencias. Además, los de Tomas Masiulis también destacan en ataque y son los que mejor lanzan de tres, el cuarto que más triples anota y el mejor en el porcentaje de tiros de campo.

Estos excepcionales datos, tanto ofensivos como defensivos, han permitido a Zalgiris ser un equipo muy equilibrado que ha sumado 6 victorias en 8 partidos, lo que les mantiene en segunda posición, superados únicamente por otra de las revelaciones, el Estrella Roja de Belgrado, que jugó el miércoles y lleva un partido más. La baja del base estadounidense Nigel Williams-Goss, lesionado en el partido contra el Barça en la jornada 6, es la peor noticia para el conjunto báltico en este positivo inicio de temporada.

La principal amenaza para el líder de la Liga Endesa es el base francés Sylvain Francisco, ya conocido por Pedro Martínez, que lo entrenó en Manresa la temporada 21-22. Elegido mejor jugador del mes de octubre, está siendo la principal referencia del conjunto lituano y promedia 15 puntos y 7 asistencias por encuentro en Euroliga. Además, el ala-pívot americano Moses Wright, que llega con molestias en la muñeca, y el campeón de Europa con Alemania Maodo Lo, son otros grandes peligros de un Zalgiris que lleva tres victorias seguidas, entre ellas en el Palau de forma clara (73-88), y que también ha batido ya a otros rivales como Fenerbahce (84-81) y AS Mónaco (84-89).

"Tenemos el máximo respeto por ellos. Juegan muy bien, es un equipo espectacular, están muy bien entrenados, y juegan con mucho ritmo. Seguro que nos encontraremos con grandes dificultades. Lo que queremos es jugar contra equipos que nos obliguen a dar nuestro máximo", indicó el entrenador del equipo 'taronja' en la previa del partido, aunque le restó importancia señalando que es "un partido más".

Valencia Basket ya cuenta con todos sus efectivos. El estadounidense Braxton Key podría jugar sus primeros minutos en Euroliga tras debutar el fin de semana en Liga Endesa, mientras que el pívot Yankuba Sima, lesionado desde la pretemporada, espera pisar la pista por primera vez en partido oficial como jugador valencianista, tras disputar el Eurobasket con España en verano. Sergio de Larrea también está disponible después de perderse la doble jornada de la semana pasada.

Brancou Badio, Omari Moore y Darius Thompson, con más de 13 puntos por partido cada uno, están siendo los principales líderes del equipo valenciano, sobre todo antes de que volviera de la lesión Jean Montero, que es el jugador con mayor potencial. El dominicano solo ha podido disputar la mitad de los partidos en la Euroliga, pero es el mejor en el promedio de asistencias y también aporta 10 puntos por partido.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS: Francisco, Sirvydis, Tubelis, Butkevicius y Birutis --posible quinteto inicial--; Lo, Mikalauskas, Rubstavicius, Brazdeikis, Sleva, Ulanovas y Wright.

VALENCIA BASKET: Montero, Moore, Taylor, Reuvers y Pradilla --posible quinteto inicial--; Key, López-Arostegui, Sako, De Larrea, Badio, Costello y Thompson.

--ÁRBITROS: Javor, Latisevs y Bissuel.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.

--HORA: 19.00/Movistar+ Deportes 3.