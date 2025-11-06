El Baskonia disfruta de su mutación

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia venció (87-76) a la Virtus de Bolonia este jueves en la novena jornada de la Euroliga celebrada en el Fernando Buesa Arena, pabellón vasco que empieza a disfrutar de la mutación de su equipo tras perder los seis primeros partidos europeos.

Paolo Galbiati, quien parecía tener su proyecto en Vitoria sobre el alambre, hace ya funcionar a un Baskonia que ganó la doble jornada de la semana pasada y firmó la tercera ante un viejo conocido como Dusko Ivanovic. Matteo Spagnolo (18 de valoración), Tadas Sedekerskis, Hamidou Diallo y Timothé Luwawu-Cabarrot encabezaron una actuación coral de los vitorianos.

El equipo vasco quiso alargar la racha desde el inicio, con un 11-2 y un 23-14 para terminar el primer cuarto. La defensa que tanto echó de menos en las derrotas y un gran juego ofensivo, moviendo el balón con hasta ocho asistencias, puso a los locales en el camino correcto. Sedekerskis y Diallo fueron quienes más anotaron.

Los de Bolonia venían de jugar hacía dos días en la liga italiana y tardaron en pillar ritmo de piernas. El segundo cuarto fue también del Baskonia (46-34), con buen acierto de tres (50%), pocas pérdidas y dominando el rebote. Carsen Edwards se zafó como pudo para empezar a sumar puntos pero Galbiati encontró mucho recurso y físico.

Kobi Simmons y Spagnolo repartieron juego y, en el tercer cuarto, llegó la prueba de madurez al ver a los italianos acercarse (56-54). Parecía cambiar el partido, pero Luwawu-Cabarrot, quien faltaba aún por sumarse a la fiesta, dio tranquilidad camino al último cuarto. La Virtus empezó a firmar la rendición, a pesar del intercambio de triples, sin acierto un Edwards acaparador.

Mientras siguen las bajas de Trent Forrest y Markus Howard, el Baskonia mantiene la resurrección encontrando cada jugador su sitio, con cuatro victorias seguidas contando la última de Liga Endesa. Después de sufrir, Galbiati hace funcionar la máquina azulgrana, al calor eso sí del Buesa Arena como la semana pasada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 87 - VIRTUS DE BOLONIA, 76. (46-34, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Simmons (7), Diallo (14), Villar (4), Sedekerskis (13) y Diop (4) --quinteto inicial--; Hrabar (-), Nowell (9), Spagnolo (9), Luwawu-Cabarrot (16), Kurucs (6), Diakite (2), Frisch (3).

VIRTUS BOLONIA: Vildoza (-), Edwards (13), Alston (5), Jallow (10) y Smailagic (3) --quinteto inicial-- Hackett (-), Pajola (3), Niang (18), Morgan (10), Taylor (-), Diouf (10), Diarra (4).

--PARCIALES: 23-14, 23-20, 19-23, 22-19.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Koljensic y Boubert. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.