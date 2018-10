Vives renueva un año con el Valencia Basket

Publicado 15/06/2018 12:47:48 CET

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El base español Guillem Vives ha renovado por una temporada más con el Valencia Basket, donde ha "vivido momentos increíbles" y se siente "muy contento de seguir", por lo que el base catalán pasa a tener un compromiso con el club valenciano hasta el 30 de junio de 2019.

"Estoy contento de poder seguir en el proyecto de Valencia Basket, me hacía especial ilusión seguir aquí y estoy muy contento de que me hayan dado esta segunda renovación. Probablemente no me esperaba estar tanto tiempo, pero es una cosa de la que me alegro mucho. He vivido momentos increíbles y estoy muy contento de seguir aquí y creo que todo el mundo sabe que soy muy feliz aquí", confesó en un comunicado.

Vives, que comenzará el próximo curso su quinta temporada consecutiva como 'taronja', llegó al Valencia Basket con la vitola de Mejor Jugador Joven de la Liga Endesa en en el verano de 2014 procedente del Joventut de Badalona.

"Me acuerdo perfectamente del primer día, de cuando firmé, de cuando me enseñaron la Fonteta. El vestuario ha cambiado un poco, la Fonteta no era como ahora ni por fuera ni por dentro, estoy muy contento de seguir un año más con este grupo de jugadores porque creo que tenemos una química especial", recordó.

Sobre Jaume Ponsarnau, el nuevo entrenador del Valencia Basket para la próxima temporada, Vives cree que "es un buen entrenador", que les "entiende mucho" y ha admitido tener una "relación muy buena" con él. "Estoy contento de que le hayan dado la oportunidad", manifestó el 'taronja'.

En la pasada campaña el base internacional español no tuvo las mejores sensaciones "debido a las lesiones". "Creo que ha sido un año más irregular. Tengo un buen verano para prepararme y estar perfecto, e intentar que la suerte vaya por mi lado", afirmó.

"Mi visión de la temporada pasada es que me hubiese gustado estar más con el equipo e intentar ayudarlo lo más posible. Te das cuenta de que la salud pasa al primer plano cuando estás lesionado y hay que valorar los momentos en los que estás sano y disfrutarlos. Creo que ante las dificultades hemos intentado ir avanzando, pero sí que de todos los años que he estado aquí, ha sido el único año que he acabado con un mal sabor de boca", reconoció.