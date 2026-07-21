Vlatko Cancar retorna al San Pablo Burgos

Archivo - Vlatko Cancar, durante un partido. - Stefanos Kyriazis / Livemedia / Afp7 / Europa Pres

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador esloveno Vlatko Cancar, de 29 años y 2,01 metros de altura, volverá a militar en el Recoletas Salud San Pablo Burgos durante la temporada 2026-27, con participación en Liga Endesa y en Eurocup, lo que será además la segunda etapa del alero en dicho equipo.

Nacido el 10 de abril de 1997 en Koper (Eslovenia), "disputó una temporada y media en el equipo burgalés, antes de poner rumbo a la NBA, de la que logró ser campeón junto a Denver Nuggets en 2023, y es internacional con su selección", según resumió este martes el San Pablo Burgos.

La misma nota de prensa recordó que Cancar "arrancó su carrera deportiva compitiendo en Eslovenia y Serbia, donde formó parte del Mega Leks, antes de firmar por el San Pablo Burgos en marzo de 2018, en una campaña de ACB en la que disputó 12 partidos para asegurar la permanencia castellana en su temporada de debut en la categoría".

"En el verano de ese año, Cancar renovó por dos cursos con el equipo del Coliseum, junto al que permaneció el primero de ellos, en el que acumuló un total de 46 encuentros de Liga Endesa en Burgos antes de poner rumbo a la NBA de la mano de Denver Nuggets", apuntó de nuevo.

Permaneció seis temporadas en la máxima competición de Norteamérica, donde conquistó el título de campeón de la NBA en 2023, primero y único de la historia para la franquicia de Colorado. "Tras su paso por la NBA, Cancar fichó por el EA7 Milan para la temporada 2025-26, junto al que pudo realizar su debut en la Euroliga, con un par de compromisos disputados, antes de sufrir una lesión de rodilla", subrayó la nota.

Eso "le llevó a estar inmerso en el proceso de recuperación a lo largo del pasado curso", precisó el San Pablo Burgos en su comunicado, para luego desearle "toda la suerte del mundo" tras concretar su fichaje.