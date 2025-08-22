Willy Hernangómez: "Tenemos muchas cosas que mejorar, pero la actitud está cada día"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot internacional español Willy Hernangómez ha afirmado que la selección española tiene "muchas cosas que mejorar", pero que "cada día" está presente "la actitud y el trabajo", después de que el equipo nacional perdiera este jueves contra Alemania por 105-106 en su quinto encuentro de preparación para el inminente Eurobasket.

"Tenemos muchas cosas que mejorar, pero la actitud y el trabajo están cada día y esto es súper importante. Aún nos quedan unos días de preparación. El sábado tenemos un partido muy duro en Alemania. Vamos a mejorar y trabajar durante estos días", explicó este viernes el capitán de la selección en zona mixta tras el partido en el Movistar Arena.

El jugador del Barcelona aseguró que fue un duelo "intenso entre dos selecciones que quieren luchar". "Alemania es una de las favoritas para este Eurobasket. Son campeones del mundo y queremos subir un poco la intensidad e intentar competir para seguir creciendo en nuestro camino", apuntó.

"En los últimos años nadie ha apostado por nosotros. Hay gente que sí, que confía en el trabajo y en hacer las cosas bien. Otro año más no somos el equipo con más talento, no somos los más fuertes, ni los más altos, pero sí que competimos, somos muy buenos y la química del equipo es indescriptible", continuó Hernangómez.

Para él la selección española está "haciendo un supertrabajo, entrenando todos los días, compitiendo en los entrenamientos" y ayudándose, para ser "mejores" y unir "mucho el grupo". "Cada vez se nos ve mejor y para nosotros es pretemporada para el Eurobasket, nos ha venido muy bien", subrayó el pívot culé.

"El trabajo, competir hasta el final, los 40 minutos, no dar el balón por perdido, no dar el partido nunca por perdido... Creo que es algo de la filosofía de 'La Familia', que viene en nuestro ADN. Obviamente encabezados por Sergio (Scariolo), pero creo que en el equipo todos, hasta los más jóvenes, tenemos ese gen competitivo que es algo único y que tenemos que explotar. Al final sabemos que es un torneo muy difícil, pero no vamos a dejar de luchar y de darlo todo", afirmó Hernangómez.

Por último, el pívot de la selección habló de los jóvenes que ocupan el puesto de base en esta selección, con Sergio de Larrea y Álvaro Cárdenas. "Es una experiencia brutal para ellos. Esa manera de aprender, de mejorar, de enfrentarse contra los mejores. Creo que sus ganas, las ganas de querer trabajar, de ser mejor cada día, su disciplina, su esfuerzo y sacrificio es algo tremendo", elogió.

Hernangómez consideró "normal" que cometan errores, ya que "tienen muchas ganas de aprender y escuchan mucho a los entrenadores". "Estamos muy contentos de lo que hemos estado trabajando y estoy muy conforme con su manera de ser, la manera en que están en el equipo, somos una familia, todos vamos en la misma dirección y nos ayudamos", concluyó.