Xavi Pascual: "Mi mentalidad es que cuando eres jugador mío, eres de los mejores"

Primer entrenamiento del Barça de baloncesto con el nuevo entrenador, Xavi Pascual, el 18 de noviembre de 2025 en el Palau Blaugrana - VICTOR SALGADO/FCB

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Xavi Pascual, aseguró este martes en la previa del partido de Euroliga contra el ASVEL Villeurbanne que afrontan "un encuentro muy difícil y extremadamente importante" en su búsqueda de la primera victoria continental en esta segunda etapa, y afirmó que su mentalidad es que cuando un jugador es suyo, es "de los mejores".

"Mi mentalidad es que cuando eres jugador mío, eres de los mejores. Cuando trabajas conmigo, pienso en cómo sacar tu mejor rendimiento. Necesitamos estos dos meses de adaptación y de entender bien el potencial límite de cada jugador", afirmó el técnico en rueda de prensa.

En este sentido, Pascual se mostró satisfecho con el trabajo del grupo. "Estoy muy contento con los chicos, por cómo están trabajando y se están intentando adaptar", añadió.

Advirtió, eso sí, el potencial del conjunto francés. "El ASVEL está recuperando gente, como De Colo y Heurtel. Tienen un equipo muy físico y atlético, muy rápido en las transiciones. Es uno de los partidos clave de la temporada en esta primera vuelta. Con la ayuda del Palau, que estará lleno de gente, intentaremos ganar el partido", señaló, tras descartar el tópico del "partido trampa".

Explicó que su equipo "ha jugado 21 partidos en menos de dos meses" y que deben equilibrar cargas en esta fase del calendario. "Tenemos que conjugar el trabajar, pero también el descansar. Lo importante es que cuando entrenemos, lo hagamos al nivel que queremos o al más parecido pensando en el partido", apuntó.

Pascual reconoció que tienen "algún jugador tocado", cuya evolución evaluarán este miércoles, y reivindicó el nivel físico del equipo en este tramo. "Busco el 100% en los dos lados de la canasta. No es una crítica a nadie, necesitamos entrenar a buen nivel para competir a buen nivel y llegará, hay que dejarse ir mentalmente y evolucionar", concluyó el de Gavpa, que vivirá su primer duelo de Euroliga en el Palau Blaugrana tras debutar con derrota en la pista del Anadolu Efes (74-73).