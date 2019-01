Zubcic: "Espero tener una gran temporada y disfrutar"

Actualizado 10/01/2019 15:44:01 CET

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Baxi Manresa Tomislav Zubcic, de 28 años y 2,11 metros de altura, ha asegurado este jueves que espera vivir una "gran temporada" en el equipo catalán y poder "disfrutar" de grandes momentos en la Liga Endesa, la mejor competición doméstica de Europa.

"Espero que tengamos una gran temporada y que podamos disfrutar de grandes momentos", aseguró sobre lo que espera de la campaña en una entrevista facilitada por el club.

Internacional por Croacia, llega por primera vez a la ACB. "Esta es la gran liga, la ACB es la mejor liga de Europa y con muchos equipos que juegan en la Euroliga y la Eurocup. Es muy bueno poder enseñar lo mejor de mí aquí, siempre ha sido mi deseo venir y estaba buscando la manera de hacerlo", se sinceró.

"Intentaré dar el máximo para ayudar al equipo y mejorar todo lo que pueda de mí. De momento todo ha ido fantástico, en el primer entrenamiento he conocido a mis compañeros, contra algunos ya me había enfrentado", comentó.

Pese a querer darlo todo, no fue capaz de describirse a sí mismo. "No me puedo describir como jugador. Lo que soy y lo que sé lo mostraré en la pista. Me esforzaré en cada partido porque intento disfrutar del juego y me encanta el baloncesto", apuntó.

"No he escuchado demasiado, pero lo que sé del equipo y de la ciudad me lo ha explicado mi excompañero Siim-Sander Vene, que contactó conmigo el día que firmaba. Me dijo que le encantó este lugar y que estuvo muy bien aquí. Tenía ganas de llegar y vivirlo yo mismo", comentó sobre qué sabía de Manresa y del equipo.