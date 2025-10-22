Ambros Martín convoca a 18 jugadoras para continuar en Elche con el Proyecto 2029

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de balonmano femenino, Ambros Martín, ha anunciado este miércoles la convocatoria para la próxima actividad del combinado nacional, prevista entre el 10 y el 12 de noviembre en Elche, para continuar con el Proyecto 2029, que pretende consolidar al equipo de cara al Campeonato del Mundo de ese año y que se celebrará en España.

Según indicó la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), la lista incluye a las porteras Udane Bernabé, Andrea Sáez y Goundo Gassama; las centrales Sandra Monteagudo y Marta Regordán; las laterales María Rodríguez, Carmen Fidalgo, Matina Catalá, Raquel Moré, Naroa Baquedano, Belén Rodríguez y Anna Ros; las extremos Sara Palanques, Carla González, María González y Lucía Laguna; y las pivotes Kadidiatou Jallow y Alicia Huertas.

Las convocadas se entrenarán en el Pabellón Esperanza Lag de la ciudad ilicitana en sesiones de mañana y tarde durante toda la concentración. El seleccionador nacional de las 'Guerreras' comentó que van a seguir "con este plan de tecnificaciones del Proyecto 2029". "Esta vez, debido a que muchos de los equipos españoles participan en competición europea, vamos a llamar a aquellos que no compitan entre semana, y a muchas de las jugadoras del equipo nacional júnior", explicó Ambros Martín.

"Tenemos la idea de continuar con ese plan de mejora individual, técnico-táctica, de situaciones que creemos que van a ser importantes en su desarrollo como jugadoras, y también dentro de lo que es el modelo de juego que están llevando a cabo tanto en el equipo júnior como en el equipo absoluto. Esta es un poco la idea, el plan que tenemos para esta nueva tecnificación", concluyó el seleccionador.