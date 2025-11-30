Ambros Martín: "Hoy han sido auténticas 'Guerreras'"

Archivo - Ambros Martín - Europa Press/Contacto/Emma Wallskog - Archivo

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, destacó que su equipo sacó el gen de las 'Guerreras' este domingo en un duelo clave contra Montenegro para avanzar a la Ronda Principal del Mundial 2025 como primeras del Grupo D.

"Hay que reconocer que el equipo español, nuestro equipo, han sido auténticas Guerreras hoy en una batalla que era importante no solamente por el rival que teníamos enfrente, sino por la importancia de estos dos puntos", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Pero más allá de lo que es el resultado, que incluso podía haber sido otro, es decir, si hubiésemos perdido, creo que hubiésemos estado igual de satisfechas, porque hemos hecho un grandísimo trabajo. Podríamos decir también que esto acaba de empezar", añadió.

Martín confió en que España continúe con esta línea en busca de los cruces. "La idea es continuar de esta manera, no especular con el que será después, no especular con ningún tipo de resultado, sino que en cada uno de los partidos lo afrontemos con esta mentalidad guerrera auténtica, siendo efectiva en situaciones de ataque, que hemos vuelto a jugar de manera brillante", afirmó.

"La defensa ha dado un paso adelante hoy bastante importante. Nos ha mantenido ahí en el partido en esos momentos difíciles y creo que el equipo ha sido enormemente valiente en todos los momentos y con las ideas bastante claras, a pesar de la dificultad del momento después de haber perdido contra Islas Feroe", añadió, satisfecho por ver a su equipo con la "cabeza muy metida en el partido siempre".