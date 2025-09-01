Ambros Martín incluye a cinco debutantes en la lista de las 'Guerreras' para los dos amistosos ante Eslovaquia

Archivo - El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, en el Europeo de 2024. - ANZE MALOVRH / KOLEKTIFF - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, ofreció este lunes la lista de 18 jugadoras convocadas, con 5 debutantes, para los dos amistosos ante Eslovaquia, el primero se disputará el 18 de septiembre en el Zilina City Sports Hall y el segundo, el 20 de septiembre en el Trengin Sports Hall.

Ambros Martín ha aprovechado esta primera actividad de la temporada para incorporar novedades en su lista, ya que, en total, ha convocado a cinco jóvenes que aspiran a jugar por primera vez con las 'Guerreras': las porteras Olaia Luzuriaga y Lucía Prades, y las tres jugadoras de primera línea Maddi Bengoetxea, Raquel Moré y Belén Rodríguez. Esta última es la primera de las jugadoras de la generación de 2006 y 2007 que se proclamó campeona del mundo juvenil el año pasado.

Por otro lado, regresa con la selección la pivote Lysa Tchaptchet, finalista de la Women's EHF Champions League la pasada campaña en las filas del Odense Handbold, y cuya última presencia con el equipo español se produjo en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Las jugadoras han sido citadas el 15 de septiembre directamente en el Aeropuerto de Madrid-Barajas 'Adolfo Suárez', para volar con escala en Viena hasta Samorin, una pequeña localidad del distrito de Dunajská Streda, al oeste del país, donde está previsto que permanezca concentrado el combinado español durante la semana para preparar ambos compromisos ante Eslovaquia, el 18 de septiembre (18.30 horas) y el día 20 (20.00).

Así, la convocatoria está formada por las porteras Olaia Luzuriaga (Replasa Beti-Onak) y Lucía Prades (Bera Bera); las centrales Elba Álvarez (Bera Bera), Alicia Fernández (Rapid Bucuresti) y Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio); las laterales derechas Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita) y María Prieto (MKS FunFloor Lublin); las laterales izquierdas Belén Rodríguez (Granollers), María Gomes (CS Minaur Baia Mare), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita) y Raquel Moré (Granollers); las extremos derechas Anne Erauskin (Bera Bera) y Paula Agulló (Elche); las extremos izquierdas Lisa Oppedal (Elche) y Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe); y las pivotes María Palomo (Mecalia Atlético Guardés), Lyndie Tchaptchet (Bera Bera) y Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).