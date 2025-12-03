Ambros Martín: "Ante Islandia tenemos que olvidarnos de lo de atrás y de lo que viene por delante"

Archivo - Ambros Martín, seleccionador español de balonmano femenino - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, considera que su equipo está jugando "bastante bien en todos los aspectos" pese a las derrotas sufridas ante Islas Feroe y Serbia en el Mundial y pidió a sus jugadoras que se centren este jueves ante Islandia sin pensar "en lo de atrás y en lo que viene por delante", aunque sepan que "es una situación del más difícil todavía" para poder pasar a cuartos de final.

"Creo que a pesar de la derrota, fue un partido que jugamos durante la mayor parte del partido a un nivel muy alto, controlando el juego, tanto en defensa como en ataque. Creo que estamos bien y eso es lo que nos mantiene con esperanza de poder hacer todo lo posible", señaló Martín este miércoles en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El canario insistió que han jugado "a un nivel muy alto en los últimos partidos". "Lo que pasa es que en dos de ellos no hemos conseguido los resultados y eso, claro, en ocasiones es difícil de gestionar, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo para quedarnos con lo realmente importante y es que en realidad estamos jugando bastante bien en todos los aspectos", añadió.

El exjugador ve a su equipo "muy metido y muy mentalizado" y recalcó que sus jugadoras estarán "preparadas". "Sabíamos que hasta el último partido, fuese de la primera fase o de la Ronda Principal, íbamos a luchar, que no iba a haber ninguno fácil y que teníamos que superar este tipo de situaciones, tanto en las victorias como en las derrotas", advirtió.

Sobre Islandia, el seleccionador la considera "muy similar a Islas Feroe". "Es el estilo de jugadoras pequeñas, muy habilidosas, muy listas, que penetran bastante bien. También juegan bastante rápido y quizás, a diferencia de Islas Feroe, no juegan el 7 contra 6, por lo menos en los partidos anteriores", detalló.

"A nivel defensivo, creo que ahí va a estar la clave, de igual manera que el correr rápido atrás, porque se anticipa muy bien a situaciones de contraataque y de saque de 7. Tenemos que controlar bastante bien su contraataque y las acciones individuales de alguna de sus jugadoras, especialmente la central y la lateral, que son pequeñas y habilidosas", añadió al respecto.

Sin embargo, a Ambros Martínez le preocupa "fundamentalmente" lo que haga su selección. "Si somos capaces de que lo vamos a hacer, de estar centradas en el partido y olvidarnos de lo de atrás y de lo que viene por delante, creo que somos capaces de centrarnos en el partido de Islandia, aunque sabemos que es una situación del más difícil todavía y que aún así no dependemos de nosotras", sentenció.