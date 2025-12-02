Las Guerreras se alejan de cuartos

Lyndie Tchaptchet, en un partido con la selección española de balonmano. - RFEBM / J.L. RECIO

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

España empezó la 'Main Round' del Mundial de balonmano femenino con un serio tropiezo ante Serbia (29-31), en un duelo que parecía controlado durante buena parte del choque y que se escapó en un final dramático, con un parcial de 1-8 que castigó la falta de claridad ofensiva de las de Ambros Martín.

Las Guerreras, que habían llegado a esta segunda fase como primeras de grupo tras una gran victoria contra Montenegro, dejaron escapar dos puntos clave para el objetivo de meterse en cuartos de final, de los que se alejan al sucumbir ante otra selección balcánica en un duelo inédito en una cita mundialista.

El guión del partido tuvo acento español desde el inicio: ritmo alto, circulación fluida y un ataque que se sostuvo en la inspiración de Danila So Delgado, elegida 'Jugadora del partido' con 11 goles, impecable desde los siete metros (5/5). España se asentó muy pronto en el marcador y dominó la primera mitad con rentas de hasta tres goles gracias al acierto exterior, la actividad atrás y un tramo de buen control emocional pese al empuje serbio.

Al descanso, el 19-17 dibujaba un escenario favorable y el arranque de la segunda parte confirmó esa sensación. Dos intervenciones seguidas de la portera Nicole Morales y la voracidad de Danila So impulsaron un parcial de 3-0 que elevó la renta a cinco tantos (22-17).

Con el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania) inclinado hacia el lado español, Serbia pidió tiempo muerto y trató de frenar la avalancha, pero España aún estiró la máxima a seis goles con el 23-17 y el 23-18 que dio continuidad a su mejor tramo del campeonato.

Sin embargo, a partir del minuto 41, el duelo mutó por completo. Serbia encontró en Vukaljovic, Krpez-Slezak y Skrobic la primera línea de resistencia y empezó a correr tras cada pérdida española, que se multiplicó en los peores momentos: cinco errores graves en los primeros minutos del segundo acto. El equipo balcánico castigó cada concesión y España se atascó en un bloqueo ofensivo que llegó a ser de siete minutos sin anotar.

La reacción final tampoco bastó. Danila So mantuvo a las Guerreras con vida desde el penalti, pero Serbia, pese a una doble inferioridad en los instantes decisivos, golpeó con Velickovic y sentenció con Vukaljovic (29-31). Risovic apareció en portería para cerrar la remontada y España, precipitada en su último ataque, dejó escapar un duelo que parecía tener bajo control.

Tras lograr el pase a esta 'Main Round' como primeras de grupo al ganar a Montenegro en la última jornada de la ronda preliminar, las Guerreras no pudieron doblegar a sus vecinas, unas serbias entrenadas por el español José Ignacio Prades, antiguo seleccionador español y ex segundo entrenador de Ambros Martín, que se tomaron la revancha del reciente amistoso de la Posten Cup ganado por las españolas.

Tras el duelo de este martes, las 'Guerreras' se medirán el jueves a Islandia, que propone un ritmo muy alto y un estilo directo muy en la línea del balonmano nórdico y parecido al de Islas Feroe. Por último, el sábado afrontarán un reto mayúsculo frente a Alemania, favorita del grupo. España tiene opciones pero se complica el acceso a cuartos de este Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 29 - SERBIA, 31 (19-17, al descanso).

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Prades (P), Morales (P); Gutiérrez (2), Etxeberria (2), Somaza (1), Arcos (4), So Delgado (11), Fernández (1), Erauskin (1), Álvarez (2), Lyndie Tchaptchet (1), Lysa Tchaptchet, Arroyo, Bengoetxea (2), Gassama (1) y Vegué (1).

SERBIA: Risovic (P), Petkovic (P); Krpez-Slezak (5), Lazic, Tabak, Abgaba, Janjusevic (2), Mitrovic, Kocic (2), Jovovic (7), Skrobic (5), Velickovic (1), Radevic, Cvijic (4), Garovic y Vukajlovic (5).

-PARCIALES CADA CINCO MINUTOS: 3-3, 6-6, 9-9, 13-11, 16-13, 19-17 --descanso--; 22-17, 23-17, 25-20, 27-23, 28-28 y 29-31.

--ÁRBITROS: Kristof Altmar y Marton Horvath (HUN). Excluyeron dos minutos a Arcos, Gutiérrez en España y Skrobic (2), Jovovic, Agbaba y Velickovic en Serbia. Expulsó con tarjeta roja a Jovovic.

--PABELLÓN: Westfalenhalle.