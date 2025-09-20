Ambros Martín: "La respuesta del equipo en dos partidos consecutivos ha sido muy positiva"

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, se mostró "muy contento" por la respuesta de las 'Guerreras' "en dos partidos consecutivos" a domicilio contra Eslovaquia, con la buena adaptación de las debutantes y la preparación para el Mundial.

"Estamos bastante contentos porque la respuesta del equipo en dos partidos casi consecutivos ha sido muy positiva", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), después del segundo triunfo este sábado.

"Hemos tenido una salida espectacular, con buenas situaciones defensivas y un contraataque muy rápido, aunque la portera rival ha tenido un papel decisivo en que no se ampliara más la diferencia. En la segunda parte supimos mantener e incluso incrementar nuestro nivel, corrigiendo errores tanto en defensa como en ataque, lo que nos permitió llevar la iniciativa hasta el final", añadió.

Por otro lado, Martín quiso destacar la aportación de las más jóvenes. "Hay que agradecer el trabajo y la actitud de las jugadoras que debutaban. Han mostrado un estilo diferente, con capacidad de lanzamiento, y nos vamos muy contentos con su rendimiento. La portería también respondió de manera notable en ambos partidos, lo que es muy positivo", afirmó.

"Supimos adaptarnos a cada situación, no solo al resultado, y eso es lo que más nos satisface. Cerramos la semana muy contentos y con la esperanza de que las jugadoras mantengan este nivel en sus clubes, de cara a la próxima concentración en octubre", añadió.