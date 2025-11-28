Ambros Martín: "Tenemos el más difícil todavía ante Montenegro"

Archivo - Ambros Martín - Europa Press/Contacto/Emma Wallskog - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de balonmano, Ambros Martín, ha asegurado que sus jugadoras han hecho "un buen partido, salvo en momentos puntuales" en la derrota frente a Islas Feroe (25-27) en la segunda jornada del Campeonato del Mundo, y advierte de que les toca afrontar "el más difícil todavía" ante Montenegro en un encuentro "seguramente más duro".

"Tenemos el más difícil todavía, aun así, toca recuperar y luchar contra Montenegro, que va a ser un partido igual de intenso y seguramente más duro que este. Yo creo que hicimos un buen partido, salvo en momentos puntuales o situaciones puntuales del juego, sobre todo en la finalización y alguna pérdida de concentración en la segunda parte", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

En este sentido, el técnico canario indicó que esto les tiene que servir para tener "un poco más de calma" para poder "materializar las ocasiones" que generan y para darles "confianza para seguir trabajando en la defensa de esa manera". "Hay satisfacción porque creo que hicimos un muy buen primer tiempo, ante un equipo que ya sabíamos que nos iba a crear muchas dificultades por su estilo de juego", manifestó.

Martín analizó en profundidad el desarrollo del encuentro. "Creo que el primer tiempo, tanto en defensa, en 6 contra 6, incluso en el 7 contra 6 que nos hicieron, creo que jugamos bastante bien, controlamos muy bien la situación. Y bueno, tuvimos capacidad para irnos de varios goles en el marcador. Pero luego un mal comienzo en el segundo tiempo, pues nos gastó en el sentido en que rápidamente nos igualaron", explicó.

"Jugando 7 contra 6 todo el partido, las situaciones que generamos en el primer tiempo las mantuvimos. Pero esta vez quizás un exceso de precipitación en los lanzamientos nos hizo no precisar bien los tiros de cara a portería, al margen de su portera. Y luego eso nos generó también muchísimas dudas y una bajada de concentración en defensa, de la manera que lo estábamos haciendo en la primera parte. Queríamos anticiparnos y lo que hacíamos era que ellas se aprovecharan de esas situaciones claramente", concluyó.