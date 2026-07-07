La ASOBAL cree que ser una liga profesional "ha reforzado la estructura del balonmano español de clubes"

El presidente de la liga profesional de balonmano masculino de España, Servando Revuelta, y el director general de la compañía Nexus Energía, Miguel Fandiño, haciendo oficial la renovación como patrocinador principal - NEXUS ENERGÍA

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL celebra que tras tres temporadas completas como Liga Profesional ha servido para reforzar "la estructura del balonmano español de clubes" y que "ha sentado las bases de un nuevo modelo de crecimiento" en este deporte en España.

"Con el cierre del ejercicio 2025-2026 se cumplen tres temporadas completas desde el inicio de una nueva etapa para ASOBAL, un periodo en el que la competición ha consolidado su evolución como Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano y ha sentado las bases de un nuevo modelo de crecimiento para el balonmano profesional en España", expresó este martes en un comunicado la asociación.

Esta recalcó que entre 2023 y 2026 la profesionalización "ha impulsado una transformación estructural basada en el fortalecimiento de la competición y sus clubes, el crecimiento económico, la evolución del producto audiovisual, la conexión con los aficionados, el desarrollo comercial y el aumento del nivel deportivo".

"La consolidación de ASOBAL como Liga Profesional ha reforzado la estructura del balonmano español de clubes, impulsando un modelo con mayor capacidad de planificación, desarrollo y crecimiento. Durante esta nueva etapa, la competición profesional ha fortalecido sus áreas estratégicas, incrementado sus recursos y ampliado las herramientas puestas a disposición de los clubes", añadió.

Para el organismo, la evolución también se refleja "en el desarrollo progresivo" de sus clubes, "con un incremento de su capacidad económica" que les ha permitido "afrontar con mayor solidez los retos deportivos y organizativos asociados al nuevo escenario profesional", con el apoyo de iniciativas como 'ASOBAL Legacy League', orientada a "acompañar el crecimiento sostenible de los clubes y reforzar su capacidad de desarrollo".

El nuevo modelo profesional también ha reforzado el atractivo de ASOBAL para proyectos vinculados "a grandes núcleos urbanos", ampliando la dimensión territorial de la competición en nuevas ciudades como Alicante y Sevilla, recuperando plazas históricas como Ciudad Real y consolidando el arraigo de clubes referentes en territorios de gran tradición como Irún, León, Valladolid, Cuenca o Barcelona, entre otros.

Esta profesionalización ha impulsado igualmente "una evolución del producto orientada a ampliar su alcance y fortalecer el vínculo entre la competición y sus aficionados", traducido en un incremento del 33,49 por ciento de la asistencia a los pabellones, mientras que la estrategia audiovisual ha contribuido a elevar el consumo de la competición hasta alcanzar una audiencia acumulada de 8,3 millones de espectadores en esta última temporada.

El crecimiento experimentado por ASOBAL en esta nueva etapa ha reforzado su posicionamiento como "una plataforma de valor para las marcas", con una evolución que la asociación refleja en el compromiso de 'Nexus Energía', que ha renovado su vinculación con la competición para las tres próximas campañas como 'title sponsor'; o en la continuidad de Decathlon como patrocinador principal y proveedor técnico del balón oficial.

La ASOBAL indica que su crecimiento también se refleja en la pista, "con una competición que ha elevado su nivel de exigencia y competitividad en las últimas temporadas", siendo el gran dominador, el Barça, el "máximo exponente" de su producto, aunque el campeonato doméstico "ha mostrado una evolución significativa en su equilibrio interno".

"Este crecimiento también se refleja en el plano individual, con una mayor diversidad de jugadores de distintos clubes ASOBAL en el entorno de la selección española y en los reconocimientos individuales de la competición. La competición profesional se consolida como piedra angular del combinado nacional absoluto, asegurando talento formado desde la competitividad del sello ASOBAL como Ian Barrufet, Dani Fernández, Víctor Romero, Javi Fernández, Petar y Djordje Cikusa o Marcos Fis", remarcó el organismo.