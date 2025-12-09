La ASOBAL y la SELAE renuevan una temporada más su acuerdo de colaboración

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) han renovado su acuerdo de colaboración, vigente desde la temporada 2016-2017, "consolidando su compromiso con el desarrollo y la profesionalización de la liga española de balonmano", según informó este martes la asociación.

Esta recordó que, desde su inicio, "esta alianza ha contribuido de manera significativa al crecimiento de la competición, acompañando a ASOBAL en el impulso de la profesionalización, el desarrollo de los clubes y la proyección de los jugadores".

La renovación de la colaboración permitirá continuar "fomentando un campeonato sólido y competitivo, consolidando proyectos de crecimiento sostenido y reforzando el balonmano en todo el territorio nacional". "Loterías, como empresa pública, está firmemente comprometida con el deporte, con el cual comparte valores como la superación, la constancia o el esfuerzo", subrayó.

Por ello, con esta colaboración con ASOBAL, la entidad "consolida su apoyo a la práctica deportiva, a los hábitos saludables y a los valores que definen al deporte español". Concretamente, con este acuerdo se promoverá el deporte de base con un impacto directo sobre clubes, jugadores y aficionados, que podrán disfrutar del mejor balonmano una temporada más.

"Con esta renovación, ASOBAL y SELAE consolidan una colaboración estratégica iniciada en 2016, reafirmando su compromiso compartido con el crecimiento sostenible de la liga profesional y proyectando la excelencia deportiva y los valores del balonmano en toda España", sentenció el comunicado.