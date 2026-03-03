Los clubes de ASOBAL aprueban la recuperación de la Copa ASOBAL y el lanzamiento de jornadas inclusivas

Balón de la Liga ASOBAL - ASOBAL

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los clubes de ASOBAL han aprobado por unanimidad este martes, durante la Asamblea General del organismo celebrada en las instalaciones de la Liga F de Madrid, la recuperación de la Copa ASOBAL y el lanzamiento de las jornadas inclusivas ASOBAL.

Durante la sesión, los clubes destacaron "la necesidad de seguir avanzando conjuntamente en distintas vías de análisis orientadas a estudiar la actualización del modelo competitivo actual". En esta línea, la Asamblea adoptó por unanimidad de todos los clubes la decisión de recuperar la Copa ASOBAL.

Además, los clubes aprobaron la creación y puesta en marcha de las jornadas inclusivas ASOBAL, iniciativa destinada a ampliar el impacto social del balonmano profesional y reforzar los valores de integración, participación e inclusión.

"Esta acción se enmarca en la identidad de ASOBAL y de sus clubes, siguiendo la filosofía de la ASOBAL Legacy League (ALL), que combina excelencia deportiva con sostenibilidad social, medioambiental y de buen gobierno", destacó el organismo.

La iniciativa da continuidad a la primera jornada inclusiva, celebrada en Aranda de Duero (Burgos) en colaboración con el Tubos Aranda Villa de Aranda. "Estas decisiones refuerzan la línea estratégica de ASOBAL, iniciada con su calificación como Liga profesional, y consolidan el proyecto compartido con los clubes para el crecimiento del balonmano profesional en España", finalizó.