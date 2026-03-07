España bate de nuevo a Austria y ata su clasificación para el Europeo Femenino de balonmano

Archivo - Danila So Delgado, en un partido con la selección española de balonmano. - Europa Press/Contacto/Martin Pitsch - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha ganado por un amplio 34-24 a la de Austria durante la jornada 4 del Grupo 6 en la fase clasificatoria para el próximo Campeonato de Europa, triunfo que ha reforzado muchísimo su liderato, ahora de ocho puntos y en pugna con un combinado austriaco que justo por detrás luce cuatro puntos.

Esta vez en el Polideportivo Municipal Ciudad de Algeciras - Doctor Juan Carlos Mateo, y con el dulce regusto de haber derrotado a Austria pocos días antes en su casa, las 'Guerreras' afrontaron su cita de este sábado con ímpetu desde el inicio y protagonismo para Lyndie Tchaptchet.

Aunque las anfitrionas abrieron un pequeño hueco en el primer cuarto de hora, Johanna Reichert igualó el marcador (5-5). Entonces Danila So Delgado cogió los galones en ataques y su acierto contagió a compañeras como Paula Arcos y Jennifer Gutiérrez. España logró así otro colchón, de cinco goles tras una buena diana de Kaba Gassama en posición de pivote.

Por parte visitante, la producción anotadora de Ines Ivancok-Soltic redujo distancias de cara al descanso (15-12), del cual volvieron mucho mejor las pupilas de Joaquín Rocamora. No en vano, la guardameta Nicole Morales se lució un par de veces y tanto Lyndie Tchaptchet como Paula Arcos aumentaron la renta de España, sin malgastar el colapso austriaco.

Eso sí, la estrella española estaba siendo la letal So Delgado, mientras que Katarina Pandza destacaba en el ataque de Austria. Pese a ello, las pupilas de Monique Tijsterman bajaron los brazos al comprobar la puntería de su oponente y cómo el pabellón se unía al festejo de unas 'Guerreras' que ganaron sin problemas y pusieron rumbo hacia el Europeo.