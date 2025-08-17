España se cuelga una dura plata en el Mundial Sub-19 masculino de balonmano - SASA PAHIC SZABO / KOLEKTIFF

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-19 masculina de balonmano cayó (36-36, 4-5 en penaltis) ante Alemania este domingo en la final del Campeonato del Mundo de la categoría celebrado en El Cairo.

Los 'Hispanos' juveniles dominaron en varios momentos una igualada final y acariciaron el título con varias ventajas también en la prórroga. A menos de un minuto del segundo tiempo extra, España manejaba dos goles de renta pero no supo gestionar la presión de una Alemania en busca de forzar los penaltis.

El equipo de Nacho Moyano, sostenido en defensa y con un inspirado David Faílde en portería y también Nicolás Giráldez, quien dio vida en los penaltis, falló en una tanda de siete metros igualmente de infarto que sonrió a los alemanes.

España hizo méritos para repetir título, con una buena renta en el primer tiempo de la mano de Quim Rocas, Oriol San Felipe, Aldo Pagliotta y Alejandro Colón. La selección española mantuvo la delantera en la reanudación, pero no tardó en instaurarse la igualdad en el marcador.

España desaprovechó varias opciones de ampliar la renta y Alemania lo aprovechó para forzar el empate. Un siete metros convertido por Schröder y la réplica de Marcos Fis dejaron el partido en tablas (27-27) al término del tiempo reglamentario, mandando la final a una prórroga de infarto.

Alemania tomó un colchón de dos tantos, pero España reaccionó con la inspiración de Hugo Vila desde el extremo y las intervenciones de David Faílde en momentos críticos. La defensa 5:1 de los 'Hispanos' juveniles volvió a ser determinante y, en la segunda prórroga, la selección de Moyano acarició un oro tras el de Croacia 2023 que se esfumó en los penales.