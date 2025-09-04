Gonzalo Pérez de Vargas ficha como embajador de Joma

Joma incorpora al portero de 'Los Hispanos' Gonzalo Pérez de Vargas como embajador para reforzar su imagen en el balonmano. - JOMA

El portero internacional español del Kiel alemán, Gonzalo Pérez de Vargas, bicampeón de Europa, subcampeón continental y doble medallista de bronce en los Juegos de Tokyo 2020 y Paris 2024, ha firmado como embajador de la marca deportiva española Joma, informa la empresa toledana en un comunicado.

Gonzalo Pérez de Vargas se incorpora al 'Joma Team', con lo que la marca deportiva pasa a ser su nuevo patrocinador técnico oficial. La incorporación de Pérez de Vargas supone un "paso estratégico" para Joma en el balonmano nacional e internacional, ya que fortalece su presencia en un deporte en constante crecimiento y en el que la firma española pretende seguir afianzando su papel como referencia.

Pérez de Vargas es uno de los mejores porteros de balonmano del mundo. Ha defendido la portería de la selección española y del FC Barcelona durante los últimos 11 años, conquistando números títulos nacionales e internacionales, incluidas cuatro 'Champions League'.

Esta temporada 2025-26 jugará en el THW Kiel de Alemania, uno de los equipos históricos del balonmano. Asimismo, es pieza clave de la selección española, 'Los Hispanos', con los que ha sido campeón de Europa en dos ocasiones (2018 y 2020), subcampeón continental en 2016 y 2022, y doble medallista de bronce en Tokyo 2020 y Paris 2024.

Como fruto de la colaboración con Gonzalo Pérez de Vargas, el portero español se implicará en el desarrollo de producto y probará modelos de zapatillas de alta gama, como la 'Naturka', sometiéndolos al máximo rendimiento, o participando en la fabricación de nuevas propuestas específicas de balonmano.