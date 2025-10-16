Las 'Guerreras' apabullan a Grecia en el inicio de su camino al Europeo de 2026

España venció a las helenas por un holgado 35-15 en Puerto de Sagunto

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano ha empezado este jueves su fase de clasificación para el próximo Campeonato de Europa, que se jugará del 3 al 20 de diciembre de 2026, con un amplio triunfo por 35-15 ante el combinado de Grecia en el Pabellón Polideportivo Municipal de Puerto de Sagunto.

Dentro del Grupo 6 en la segunda fase del largo camino clasificatorio, las 'Guerreras' debutaron con el objetivo de recuperar terreno perdido en el escaparate internacional y mirando de reojo al Campeonato del Mundo que se disputará del 26 de noviembre al 14 de diciembre en Alemania y Países Bajos.

Las pupilas de Ambros Martín abrieron algo de hueco en el marcador a partir del 2-1 mediante un par de goles de Alicia Fernández, con un 7 metros incluido, y con otros dos que luego marcó Paula Arcos para aumentar la ventaja (6-2). Constante ritmo, sólida defensa y destacada actuación de su portera Lucía Prades, esos fueron los ingredientes a favor de España.

En ataque fluyó la circulación de balón y tanto Paula Arcos desde el lateral como la propia Alicia Fernández en distancias cortas aprovecharon para aportar goles junto a Anne Erauskin, Danila So Delgado y Ester Somaza; mientras, Lyndie Tchapchet recuperaba balones fundamentales.

La selección griega se vio superada por el ahínco de un adversario que cerró la primera mitad del partido con 15-6 favorable. Además, el cuadro dirigido por Ambros Martín apenas varió su plan al regreso de vestuarios y Carmen Arroyo lo dejó claro con dos tantos rápidos (19-6), prolongando las buenas actuaciones de Kaba Gassama y en especial de Maitane Etxeberria.

De vaselina desde el extremo hizo Arroyo el 28-11 y más adelante se unió al festín Nicole Wiggins como inquilina de la portería española a la vuelta del descanso. A Grecia no le salía prácticamente nada y Tchapchet subió el 32-12 (51') al marcador desde el pivote, desesperando a Danilos Menelaos, seleccionador visitante, quien fue amonestado por protestar.

En plenas rotaciones de las 'Guerreras' por tratarse de un escenario ya resuelto, Lisa Oppedal acaparó protagonismo, si bien estrelló un disparo en el poste cuando faltaban cuatro minutos para zanjar el partido y tenía todo a su favor. Fue mera anécdota, al igual que los goles de Aikaterini Giannopoulou como jugadora más destacada en la plantilla helena.

Sin sustos de ningún tipo, el combinado español amarró la victoria por ese amplísimo 35-15 y desde ahora ya mira hacia el segundo compromiso de su grupo en esta fase clasificatoria, que será frente a la selección de Israel y que tendrá lugar el 19 de octubre a partir de las 17.00 horas en el Gopass Arena de Bratislava (Eslovaquia).