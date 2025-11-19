Las 'Guerreras' apuntalan su plan antes del Mundial en la Posten Cup

Archivo - La selección española femenina de balonmano antes de un partido - JL RECIO/RFEBM - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano afrontará desde este jueves la Posten Cup, un torneo amistoso con rivales exigentes que disputará en Noruega y que le servirá para ir afinando su puesta a punto para el asalto la semana que viene del Mundial.

El combinado que dirige Ambros Martín inició el pasado lunes su concentración para esta gran cita internacional y, sin demasiados entrenamientos, ya puso rumbo a Bergen donde jugará tres partidos que ayudarán al técnico a perfilar el plan para el Campeonato del Mundo, entre ellos el o los descartes sobre su lista inicial de 18 jugadoras.

El técnico canario debe reduci sus elegidas a 17 o 16 componentes, por lo que esta Posten Cup, donde va a tener enfrente a selecciones del nivel de Noruega, Hungría y Serbia, puede ser un pequeño 'casting' para que aclare cualquier duda que tenga alrededor del bloque que va a llevar al Mundial.

"No hay que pensar en ganar o perder en estos torneos. Lo más importante es, al margen del resultado, cómo estemos. Tanto Noruega como Hungría, incluso Serbia, son rivales 'top', será una buena prueba para saber dónde estamos actualmente", aseguró Martín a los medios el martes.

El seleccionador recordó que la Posten Cup "es un torneo de preparación" y que el Mundial "es totalmente diferente", por lo que no le da excesiva importancia a lo que suceda en Bergen y lo que pueda afectar al rendimiento y moral de sus jugadoras.

"La idea es que seamos capaces de rendir contra cualquier rival, tanto en un partido como al siguiente, independientemente de la competición en la que estamos. Es un partido de preparación, es un partido de alta competición. Esos factores externos nos influyen lo mínimo posible", advirtió.

Para empezar, las 'Guerreras' tendrán una primera piedra de toque de máximo nivel ya que se medirán en primer lugar a la anfitriona Noruega, actual campeona olímpica y de Europa, y actual subcampeona mundial. El sábado se enfrentará a Serbia y el domingo a Hungría.