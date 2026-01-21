Los 'Hispanos' se enfrentarán a Portugal, Dinamarca, Francia y Noruega en la 'Main Round'

La selección española masculina de balonmano en el Europeo - EVA MANHART & JURE ERZEN / KOLEKTIFF

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano se medirá con Portugal y Dinamarca, como primer y segundo clasificados del Grupo B; y con Francia y Noruega, como clasificados del Grupo C, en la Ronda Principal del Europeo, que se está celebrando en Dinamarca, Suecia y Noruega, después de que se completase este martes la Ronda Preliminar del torneo.

Los 'Hispanos', que avanzaron a la siguiente ronda como segundos del Grupo A al perder el último partido ante Alemania (34-32), buscarán las semifinales sin puntos arrastrados.

El Grupo B, la selección portuguesa, dirigida por Paulo Pereira y con jugadores como Martim Costa o Luis Frade, logró el pase como primera de grupo tras imponerse en la última jornada de la 'Preliminary Round' a la Dinamarca de Emil Nielsen y Mathias Gidsel (29-31).

Por su parte, en el Grupo C, la Francia de Guillaume Gille, apoyada por líderes como Dika Mem y Ludovic Fabregas, se garantizó el liderato al superar en duelo directo a la Noruega de Torbjorn Bergerud y Sander Sagosen (38-34).