Los 'Hispanos' lucharán por un puesto en el Mundial ante Georgia o Israel

La selección española masculina de balonmano se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Georgia e Israel por un puesto en el Campeonato del Mundo de Alemania 2027, según ha deparado el sorteo de la Federación Europea de Balonmano (EHF, por sus siglas en inglés) celebrado este sábado en Herning (Dinamarca).

El sorteo celebrado en la localidad danesa, donde este domingo se celebrará la final del Europeo entre Dinamarca y Alemania (18.00 horas), determinó la suerte de los 'Hispanos', que buscarán ante georgianos o israelíes su billete para el Mundial que se celebrará entre el 13 al 31 de enero del próximo año en Alemania.

Los de Jordi Ribera conocerán a su rival en la ronda de clasificación, que saldrá del duelo procedente de la Fase de Clasificación 2, entre el 18 y el 22 de marzo, fechas en las que se disputará ese enfrentamiento entre Georgia e Israel.

La eliminatoria definitiva se disputará también a ida y vuelta; el primer encuentro se jugará el 13 o el 14 de mayo en territorio español, mientras que el segundo se disputará a domicilio el 16 o el 17 del mismo mes. Si los 'Hispanos' superan esta ronda final, estarán en el próximo Campeonato del Mundo.

En el Viejo Continente, ya han asegurado su clasificación Croacia, Islandia, Portugal y Suecia, al ser las cuatro mejores selecciones del Europeo 2026, sin contar a los finalistas Dinamarca y Alemania. A ellas se suman, precisamente, daneses, como vigente campeones, y alemanes, en calidad de país anfitrión.

--ELIMINATORIAS DEL CLASIFICATORIO PARA EL MUNDIAL 2027.

- Ganador de la eliminatoria entre Ucrania y Eslovaquia - Macedonia del Norte.

- Ganador de la eliminatoria entre Bosnia y Herzegovina y Kosovo - Islas Feroe.

- República Checa - Francia.

- Suiza - Italia.

- Ganador de la eliminatoria entre Finlandia y Montenegro - Eslovenia.

- Ganador de la eliminatoria entre Serbia y Lituania - Hungría.

- ESPAÑA - Ganador de la eliminatoria entre Georgia e Israel.

- Ganador de la eliminatoria entre Grecia y Bélgica - Países Bajos.

- Noruega - Ganador de la eliminatoria entre Turquía y Rumanía.

- Austria - Ganador de la eliminatoria entre Polonia y Letonia.