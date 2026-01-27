Agustín Casado celebra un gol en el España-Portugal del TIE 2026 - RFEBM | J.L. RECIO

Los 'Hispanos' se piden un último esfuerzo

La selección española se mide a Portugal en busca de una victoria y una carambola que le permita luchar por la quinta plaza del Europeo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano cerrará este miércoles (15.30 horas/Teledeporte) su participación en la Ronda Principal del Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca, Suecia y Noruega con duelo ante Portugal, también sin opciones de pelear ya por las medallas, y a la que necesita ganar para optar a jugar por la quinta plaza del torneo.

Los 'Hispanos' aún no quieren despedirse de su paso por el Europeo y se piden un esfuerzo más en lo físico y en lo anímico, reforzados eso sí, por haber logrado su primer triunfo en la 'Main Round', siempre de valor y de prestigio ante Francia, a la que desarboló para imponerse por un claro 36-32.

Un triunfo que además de hacer que vuelva por momentos la sonrisa al seleccionador Jordi Ribera y sus jugadores, mantiene las opciones de España de acabar tercera de su grupo y poder jugar por la quinta y sexta plaza, la cual tiene un premio de consolación que es el billete directo al Mundial del año que viene.

Para ello, la doble campeona de Europa y del mundo debe ajustar cuentas en primer lugar con Portugal, que se ha llevado los últimos dos choques entre ambas, con especial mención al de hace un año en el Campeonato del Mundo, y luego esperar que ni Francia, que se juega el billete a las semifinales, ni Noruega, también eliminada, ganen sus partidos ante Alemania y Dinamarca, respectivamente.

La primera misión de la selección española es la de volver a encontrar la motivación y la intensidad defensiva con la que desdibujó a una Francia que se jugaba mucho más y ante la que firmó seguramente su mejor partido del Europeo, sobre todo en los primeros 30 minutos (20-14).

Sergey Hernández se erigió un valladar en la portería e Ian Barrufet (10 goles), un martillo pilón en ataque, para liderar a los de Jordi Ribera, con ganas de revancha deportiva ante el pujante equipo portugués que además de ganarle hace un año con autoridad (29-35), le remontó siete goles hace unas semanas antes del inicio de este campeonato en la final del tradicional Torneo Internacional de España (31-34).

Portugal no ha podido repetir su gran actuación de 2025 en el Mundial, donde llegó de forma histórica a la pelea por las medallas, pese a que en la fase de grupos demostró su crecimiento, siendo capaz incluso de ganar a la todopoderosa anfitriona Dinamarca (29-31). Sin embargo, a partir de ahí, no ha vuelto a ganar, con derrotas ante Alemania (32-30) y, muy dura, ante Francia (46-38), y empate ante Noruega (35-35). Frenar a los hermanos Costa, con Francisco ya con 47 goles marcados en el torneo, casi ocho por partido, y la conexión con el pivote Luis Frade, será clave para aumentar las opciones.

"Creo que hay esa 'revanchilla' también del TIE y del Mundial, y es un equipo al que le tenemos ganas. Tenemos que estar fuertes atrás y hay que coger de referencia sin duda el partido de Francia y muchos minutos también ahí del partido del TIE donde estuvimos muy bien y ser regulares. Creo que siendo regulares durante 60 minutos tenemos muchas opciones de estar ahí, de llegar vivos al final", advirtió Ian Tarrafeta.

El lateral reconoció que el triunfo ante Francia "justificaba un poco todo el trabajo hecho en el Europeo". "Creo que hemos plantado cara a todo el mundo a lo largo del campeonato, pero faltaba una victoria y más contra una selección candidata al título. Nos deja un muy buen sabor de boca y nos tranquiliza de cara al futuro, así que creo que tenemos un partido más para aprovechar", sentenció en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Hernández (P), Biosca (P), Serradilla, Gurri, Casado, Tarrafeta, A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Odriozola, Garciandia, Fis, Gómez, Suárez, Fernández, Barrufet, Rodríguez, Serdio y Romero

PORTUGAL: Capdevile (P), Valerio (P), Tonicher (P), Frade, F.Costa, M.Costa, Iturizza, Monteiro, Salvador, Silva, Neves, Fernandes, Branquinho, Areia, Gomes, Brandao, Cavalcanti y Ferreira.

--PABELLÓN: Jyske Bank Boxen de Herning.

--HORA: 15.30/Teledeporte.