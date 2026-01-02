Los 'Hispanos' preparan ya el Europeo con la "mezcla" ideal

La selección española masculina de balonmano, Hispanos - RFEBM

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano empezó este viernes la concentración de preparación para el Campeonato de Europa con los entrenamientos en el Navarra Arena, donde se disputará del 8 al 11 de enero el tradicional Torneo Internacional de España.

"En una competición que va a ser muy exigente, siempre debe haber una selección que mezcle la experiencia de haber estado en momentos difíciles con la ilusión de quienes se incorporan por primera vez", dijo el seleccionador Jordi Ribera, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Los 'Hispanos' afrontan de momento diez días de trabajo que tendrán como colofón tres encuentros - Eslovaquia, Túnez y un tercer rival por determinar- camino al Europeo que organizarán Dinamarca, Suecia y Noruega desde el día 15. La selección se ejercitará en doble sesión, alternando trabajo en pista y gimnasio, con el objetivo de encarar la primera jornada del TIE ante Eslovaquia.

Los de Ribera tratarán de sumar un nuevo éxito para el balonmano español, después de la plata en el EHF EURO 2022 y de caer temprano en la edición de 2024, espina que confían sacarse los de Ribera. Para el objetivo del metal, el seleccionador llamó un grupo de jugadores que combina la veteranía: Alex Dujshebaev o Aleix Gómez, con el talento emergente de Marcos Fis o Antonio Serradilla.