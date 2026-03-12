Ismael El Korchi sustituye a Agustín Casado en la convocatoria contra Francia

Archivo - Jordi Ribera, seleccionador español de balonmano masculino. - RFEBM / J.L. RECIO - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) anunció este jueves un cambio en la convocatoria de la selección masculina con la entrada en la lista de Jordi Ribera de Ismael El Korchi en sustitución de Agustín Casado.

El lateral de Sport Lisboa e Benfica se incorporará a la convocatoria internacional que contará con dos amistosos ante Francia, uno en Le Mans (jueves 19 a las 20.00) y otro en el Quijote Arena de Ciudad Real (domingo 22 a las 13.30, semana de trabajo previa al clasificatorio del Mundial 2027.

El Korchi, asentado en el conjunto portugués, debutará con los 'Hispanos' en un test de máximo nivel. El combinado español se concentrará el domingo 15 de marzo en el Hotel Eurostars Congress de Madrid, para desplazarse al día siguiente a Le Mans.