Joaquín Rocamora busca seguir afinando sus 'Guerreras' en la visita a Grecia

Archivo - Carmen Arroyo, en un partido con la selección española de balonmano. - J.L. RECIO / RFEBM - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano visitará este miércoles (14.45 horas) a Grecia en la quinta jornada de la fase de clasificación para el Europeo de finales de este año, un partido que puede servir al seleccionador nacional Joaquín Rocamora para seguir apuntalando sus ideas.

Las 'Guerreras' llegan al Municipal Sports Center Lefkovrisi de la localidad griega de Kozani con el primer puesto de su grupo ya asegurado y dispuestas a seguir asumiendo el juego que quiere imponer su nuevo máximo responsable, que ya se estrenó en el cargo con una óptima doble victoria a principios de marzo frente a Austria.

Ahora, a España le tocará rendir visita al modesto combinado heleno, al que ya batió con mucha autoridad por 31-15 en el Pabellón Municipal Puerto de Sagunto, aunque ahora seguramente se topará con más resistencia en un choque donde la selección española llega algo renovada respecto a hace un mes y que el domingo se medirá en la localidad manchega de Bolaños de Calatrava a Israel.

Así, el seleccionador puede contar con jugadoras ausentes en la anterior lista y ya asentadas como las extremos Maitane Echeverría y Ona Vegué y la lateral Carmen Arroyo, mientras que aparecen otras caras nuevas como las laterales Aitana Santomé y Belén Rodríguez, que podrían debutar con la Absoluta. Estos nombres sustituyen a Jennifer Gutiérrez, Paula Arcos, Kaba Gassama, María Prieto y Anne Erauskin.

En este sentido, Joaquín Rocamora explicó que uno de los objetivos es meter en la dinámica a estas jugadoras que no pudieron estar en el mes de marzo, siempre centrándose en "intentar ser mejores". "La primera parte de la planificación está enfocada en consolidar y dar a conocer a las jugadoras nuevas el modelo, mientras que la segunda, coincidiendo con el segundo partido, nos permitirá introducir algún concepto nuevo", remarcó el técnico en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

Para el entrenador alicantino, "es fundamental" que todas las jugadoras "vayan entendiendo" cómo se quiere proyectar el equipo "en las cuatro fases del juego". "Queremos generar un concepto colectivo donde todo el mundo se encuentre cómodo", sentenció.