Jordi Ribera: "Hemos hecho un partido bastante completo, nos da moral"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, celebró un debut "bastante completo" este jueves en el Campeonato de Europa con victoria ante Serbia, un primer partido "siempre muy difícil" que les da "moral" de cara a la segunda jornada.
"El primer partido siempre es muy importante y muy difícil para los dos equipos y además acentuado que los dos equipos en los últimos años hemos jugado cuatro partidos. Nos conocemos a la perfección en muchos aspectos, sobre todo en el individual, no en el colectivo porque ellos han tenido una preparación a puerta cerrada y no hemos tenido demasiada información", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).
Ribera desgranó la actuación de los 'Hispanos', con una gran primera mitad y una segunda más apretada pero sin perder el control del partido. "El equipo ha salido muy concentrado. Ha sido importante que en los momentos que no hemos estado bien, han pasado con el mínimo de errores posibles", comentó.
"Hemos controlado el marcador del principio al final y en el momento que quizá la parte final que ellos tenían que apretar, hemos sabido responder, jugar con tranquilidad, hemos estado bien en defensa y hemos salido bien al contraataque", añadió.
Además, el técnico catalán confió en la "moral" ganada de cara a tratar de crecer con el torneo, siguiendo con el segundo asalto, el sábado contra Austria. "Hemos hecho un partido bastante completo, con sus errores, porque el equipo tiene que crecer a medida que vayan pasando los partidos", afirmó.
"Nos da moral para enfrentarnos al siguiente paso el sábado contra Austria, que tampoco va a ser fácil. Partido a partido, concentración máxima, pensar que tenemos 60 minutos a muerte y esos es lo que vamos a aprovechar", terminó.