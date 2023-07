La Liga ASOBAL renueva su acuerdo televisivo con LALIGA+ hasta 2028

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes Españoles de Balonmano (ASOBAL) confirmó este jueves que sus competiciones masculinas a nivel de clubes seguirán teniendo como ventana televisiva LALIGA+, nueva denominación para la app de LaLigaSportsTV, "en un acuerdo para las próximas cinco temporadas".

"LaLiga adquiere todos los derechos de explotación audiovisual y comercialización de los partidos de las competiciones ASOBAL", señaló la nota de prensa, aludiendo a la Liga Plenitude ASOBAL y la Copa Plenitude ASOBAL respecto a "un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2026 y que se renovaría, automáticamente, por dos campañas adicionales si ambas partes están conformes".

De esta manera, LaLiga reforzó "su compromiso" y también "apuesta por las competiciones organizadas por ASOBAL en un camino iniciado en el curso 2018/19", permitiendo a la Asociación "mejorar su producto audiovisual y explotar su visibilidad, alcanzando un 100% de partidos retransmitidos en la temporada 2022/23".

No en vano, la pasada temporada hubo 240 encuentros televisados de Liga Plenitude ASOBAL y tres compromisos de la Copa Plenitude ASOBAL, completando en palabras de la propia Asociación "una cobertura televisiva con unas cifras históricas para el balonmano en nuestro país".

"Además, los impactos de la máxima categoría se vieron incrementados en la última edición del campeonato doméstico gracias al acuerdo entre LaLiga y RTVE que permitió a Teledeporte ofrecer, en abierto, un partido por jornada de la segunda vuelta", subrayó la ASOBAL en su comunicado.

LaLiga se compromete, en el nuevo contrato, a la distribución de un encuentro en abierto cada jornada a un operador. "Este acuerdo es un paso más para afianzar la marca 'Liga Plenitude ASOBAL' como producto prémium del deporte español", explicaó Servando Revuelta, presidente de la Liga Profesional ASOBAL.

"Es un gran día para nuestro balonmano, para la salud de la Liga Profesional, de los clubes y sus aficionados. Hemos trabajado, desde hace meses, con un socio estratégico fundamental para nosotros como LaLiga para asegurar que todos los partidos de nuestra Liga Profesional se puedan disfrutar por televisión y a través de cualquier dispositivo móvil que permite conectar desde cualquier lugar", añadió Revuelta.

En este sentido, Revuelta declaró que el acuerdo "nos aporta tranquilidad para seguir trabajando en nuestro producto en un momento histórico para ASOBAL". "Los espectadores podrán seguir descubriendo el talento que tenemos en la máxima categoría, ese gen de máxima igualdad que hemos alcanzado en los últimos años, y las muchas intrahistorias de los cracks del presente y futuro a nivel mundial", argumentó.

Quienes quieran seguir la primera temporada profesionalizada de la Liga Plenitude ASOBAL podrán suscribirse a la app en tres modalidades: Plus Equipos, Plus Liga y Plus Total. Con el objetivo de premiar la fidelidad de los seguidores, LaLiga y ASOBAL acordaron el lanzamiento de códigos promocionales para socios y abonados de los clubes.

La Liga Profesional ASOBAL formará parte del contenido prémium en la app de LALIGA+, que en la última campaña ha contado con los derechos de 15 competiciones, emitiendo entre 80 y 100 horas semanales de deporte en directo.