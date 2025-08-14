El Mundial sub-19 masculino de balonmano bate su récord con 22.150 espectadores en el España-Egipto

Jugadores de la selección española masculina de balonmano durante el Campeonato del Mundo sub-19. - RFEBM

Los 'Hispanos' juveniles accedieron a semifinales con remontada (31-29) ante los anfitriones del torneo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo sub-19 masculino de balonmano ha fijado este jueves su nuevo récord histórico de asistencia con los 22.150 espectadores del partido de cuartos de final entre las selecciones de España y de Egipto, saldado con victoria por 31-29 para los españoles remontando en la segunda mitad.

En El Cairo, los 'Hispanos' juveniles cedieron durante la primera mitad una ventaja de tres goles (6-3, 7-4) y después del descanso (13-15) lo pasaron mal en los minutos iniciales, pero el acierto de Marcos Fis con 13 goles (en 16 lanzamientos) cuajó el volteo del marcador.

Frente a la desesperación del público por ver al equipo anfitrión quedar eliminado del camino hacia las medallas, los pupilos de Nacho Moyano se metieron en semifinales tras un partido que pasó a la historia de los Mundiales de esta categoría en cuanto la Federación Internacional de Balonmano (IHF) constató su nuevo récord de asistencia.