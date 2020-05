Pastor: "Estoy decepcionado con la EHF, el Pick Szeged podría haber estado en la 'F4'"

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del SC Pick Szeged y exseleccionador español, Juan Carlos Pastor, ha asegurado estar "decepcionado" con la decisión de la EHF de modificar el formato de la 'Champions' y clasificar para la 'Final Four' de finales de año a los cuatro mejores de la fase de grupos, lo que deja fuera a su equipo cuando tenían opciones de lograr el billete.

"Estoy decepcionado por la decisión de la EHF, que mira por sus intereses. No hemos tenido la oportunidad deportiva de poder estar en esa 'Final Four'. Esta temporada, para mí, está en blanco en cuanto a interés deportivo", aseguró Pastor, molesto, en rueda de prensa dentro del #EspacioRFEBM.

Con el SC Pick Szeged tercero en el Grupo A de la máxima competición continental, a sólo dos puntos del Paris Saint-Germain y siendo el único equipo capaz de ganar a un Barça que lideraba el grupo con todo victorias y esa única derrota, Pastor se mostró muy molesto de que les apartaran del camino deportivo hacia una posible 'Final Four'.

"Me parecería fantástico que los clubes que hemos quedado expulsados de poder disputar las eliminatorias para llegar a cuartos y luego a 'Final Four' protestaran, tenemos que defender nuestros derechos. Me parecería magnífico que se buscaran fechas para esas eliminatorias, pero veo complicado que EHF dé marcha atrás", se sinceró.

Y es que cree que este era el año para estar en Colonia, en la disputa por el título. "Con el Szeged hemos estado cerca de jugar la 'Final Four' en dos años, pese a que hemos tenido que luchar con otras armas al no tener un gran presupuesto. Esta temporada teníamos opciones de estar en 'F4', ganamos al Barça y pudimos ganar al PSG. Podríamos haber estado ahí", auguró.

"Algún día me podré quitar esa 'espinita' de la Champions", subrayó Pastor, que si no cambian las cosas deberá ver desde casa una 'Final Four' que disputarán FC Barcelona, PSG, THW Kiel y Veszprém, su gran rival en Hungría.

"LA SELECCIÓN HA LOGRADO UNA GRAN ESTABILIDAD Y JUEGA MUY ORGANIZADA"

Por otro lado, el exselecionador nacional valoró cómo llegará España a los Juegos Olímpicos de Tokio, finalmente en 2021 al ser pospuestos un año por el coronavirus. "Muchos jugadores tenían pensado retirarse ahora en Tokyo 2020, van a intentar alargar su carrera un año más, pero hay que ver cómo llegan a esos Juegos, y ver si no son ellos los que van a jugar", opinó sobre los veteranos que, como Raúl Entrerríos, pensaban retirarse este verano tras la cita olímpica.

"Lo lógico sería que el grueso de la selección en 2021 fuera este, pero hay jugadores que quizá no rendirán alto y no estarán preparados para unos Juegos, que tienen un límite de 14 jugadores y un invitado. Son decisiones muy difíciles que deberá tomar el seleccionador para tener el mejor equipo. Habrá una gran lucha para llegar a los sueños de los Juegos", admitió.

No obstante, cree que el equipo nacional ha logrado una "gran estabilidad" y que hay un gran núcleo de jugadores que han dado lugar a que jueguen "casi de memoria". "Ha ido cambiando en la portería o en los extremos, la pregunta del millón es cómo se va a poder cubrir ciertos puestos, en defensa, en lateral izquierdo o centrales. No será fácil reemplazar a Entrerríos, Morros, Sarmiento... Pero España juega muy organizada y es la gran ventaja que tiene ante otros equipos que juegan más libres", opinó.

También celebró y dio como "lógico" que grandes entrenadores españoles estén triunfando en Europa, como es su caso. "Es lógico que en la 'Final Four' haya un gran número de entrenadores españoles, porque están entre los equipos favoritos aunque Antonio Carlos es pionero en Alemania, donde es difícil meterse. ¿El secreto? Creo que los clubes nos contratan porque damos una gran seriedad al trabajo y porque quieren orden fuera y dentro del campo", manifestó.