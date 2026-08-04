El portero islandés Viktor Hallgrímsson renueva con el Barça hasta 2029

El portero islandés Viktor Hallgrímsson en un partido con el Barça - FCB

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este martes la renovación del portero islandés Viktor Hallgrímsson hasta el 30 de junio de 2029, ampliando en dos temporadas el contrato que firmó el pasado verano y que inicialmente expiraba en 2027.

"El FC Barcelona y Viktor Hallgrímsson han llegado a un acuerdo para la renovación del portero hasta el 30 de junio de 2029. De esta forma, el islandés amplía su vínculo con el Club por dos temporadas más, ya que su contrato anterior expiraba en 2027", anunció el club blaugrana.

El guardameta, de 26 años, llegó al Palau Blaugrana el pasado verano como uno de los porteros con mayor proyección del balonmano europeo y, tras completar una primera campaña brillante a las órdenes de Carlos Ortega, continuará vinculado al club blaugrana durante las próximas tres temporadas.

Hallgrímsson cerró la pasada Liga Asobal con el mejor porcentaje de paradas del campeonato, con un 37 por ciento de acierto, y también superó el 30 por ciento de intervenciones en la Liga de Campeones (30,96%), consolidándose como uno de los referentes bajo palos del continente.

Además, el internacional islandés completó una temporada perfecta a nivel colectivo, conquistando los siete títulos que disputó en su primer curso como jugador blaugrana.

Con esta renovación, el Barça garantiza la continuidad de una portería de máximo nivel hasta 2029, ya que Hallgrímsson compartirá la responsabilidad bajo palos con el internacional español Sergey Hernández, también vinculado al club hasta esa fecha. Todo ello tras la marcha del que era portero titular la pasada campaña; el danés Emil Nielsen.

El portero reconoció que renovar era el objetivo que se marcó desde su llegada al club. "Estoy muy contento. Éste fue siempre mi objetivo cuando firmé un contrato de dos años: trabajar para poder renovar por más tiempo. Ha sido mi club soñado por muchos y muchos años, desde que era joven, y el primer año ha sido fantástico", aseguró a los medios del club.

Hallgrímsson explicó que nunca contempló seriamente un cambio de aires después de su primera campaña. "Era difícil imaginarme en cualquier otro sitio. La ciudad, el club, mis compañeros, todo me gusta de estar aquí. También conozco muy bien al entrenador de porteros, Tomas Svensson. Tanto él como Carlos Ortega han estado realmente bien este año. Todo ha funcionado genial en este primer año", afirmó.

El islandés también destacó la estabilidad que ha encontrado fuera de la pista. "Mi pareja también ha estado muy bien a nivel personal, así que era difícil imaginarme en cualquier otro lugar", añadió.

Por último, el guardameta dio la bienvenida a Sergey Hernández, con quien formará la pareja de porteros azulgrana en las próximas temporadas. "Solo he oído cosas positivas de él. Ha jugado en el Magdeburgo con muchos de mis compañeros de la selección islandesa y hablan muy bien de él. Creo que será una gran combinación. Es un gran portero, con un estilo diferente al mío. Será una buena mezcla", concluyó.