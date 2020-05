Rafa Guijosa y Manuel Montoya reconocen la dificultad de volver a entrenar en España

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos españoles Rafa Guijosa y Manuel Montoya coincidieron este jueves en reconocer la dificultad que existe en la actualidad para que vuelvan a entrenar en el balonmano nacional, por las condiciones existentes.

El madrileño, que se ha convertido en entrenador del Al Arabi catarí tras un año sabático, recalcó que "como se vive en España no se vive en ningún sitio", pero que "la situación profesional con los entrenadores ha cambiado mucho".

"Queremos unas condiciones y retos económicos que en España es complicado. No se me caen los anillos por entrenar a equipos que no aspiran a competiciones europeas, pero ahora busco otras experiencias", añadió Guijosa en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El extécnico del Alcobendas y Ademar también dejó claro que "no hay tantos proyectos", aunque se viva un momento en el que lo entrenadores españoles están "de moda". "Desde que dejé León no me ha llegado ese proyecto que a mí me ilusionase hasta el de Catar", confesó, admitiendo que en el emirato han "apostado" por él y se ha "sentido querido".

Guijosa apuntó que había pasado "un año duro" y que "necesitaba una realidad como esta para analizar el balonmano desde otra perspectiva", y también se mostró seguro de que su adaptación al balonmano catarí no le será complicado tras haber sido seleccionador de Irán hace unos años

Lo que sí le gustaría es tener la oportunidad de dirigir a la selección española. "Cualquier entrenador español quiere entrenar a la selección española, es un reto que a todos nos gustaría. Ahora mismo tenemos un gran entrenador, pero por supuesto que me encantaría", aseveró.

El de Alcalá de Henares era uno de los protagonistas del foro virtual #EspacioRFEBM junto a Manolo Montoya, aunque problemas técnicos finalmente le impidieron participar y dejaron al entrenador catalán 'solo'.

Montoya también indicó que en el balonmano español actual "hay pocas ofertas". "Además, la compensación económica es menor y hay entrenadores jóvenes en España que te sacan de la rueda, pero sobre todo es que las condiciones no son las idóneas para volver", apuntó.

"El balonmano que se juega ahora en España me gusta. Seguimos exportando jugadores, entrenadores, seguimos copando puestos como seleccionadores nacionales. El balonmano ahora es un deporte de los que más les está dando a España de manera constante, pero seguimos dando tiempo a otras informaciones", añadió al respecto.

El que fuera entrenador del Granollers también dio su opinión de la obligada ampliación de la Liga Sacyr ASOBAL a 18 equipos. "No soy partidario, pero la situación es la que es. Era injusto descender a dos equipos cuando faltaban muchos puntos por jugar, hacerlo con los resultados de la primera vuelta y negarles la oportunidad de ascender a los de División de Honor de Plata", recalcó.

Montoya elogió el actual momento de los 'Hispanos', dobles campeones de Europa. "Sus victorias no son anécdotas. Creo que las dos selecciones que más me han gustado en este Europeo han sido la española y la portuguesa, las demás tenían jugadores que marcaban las diferencias, pero se está demostrando que el éxito está en el colectivo", comentó.

"Ahora en la selección de Jordi Ribera todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y a lo que debe jugar. El trabajo de Jordi de 365 días se nota en el juego de la selección y en los equipos de base", añadió el preparador catalán, ayudante en la etapa de Valero Rivera en el combinado nacional.