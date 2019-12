Viver: "Hemos soñado muy fuerte para estar en la final"

Publicado 13/12/2019 16:59:16 CET

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Carlos Viver, confesó que el equipo está "en una nube" y que ha soñado "muy fuerte" para estar, por vez primera en su historia, en la final del Campeonato del Mundo, al derrotar (28-22) a Noruega en semifinales en el torneo que se está disputando en Japón.

"Estamos felices. Ha salido todo de una manera en la que hay que felicitar al equipo, que ha estado respetuoso, respetuoso y respetuoso con con todo lo que se le mandaba. No nos hemos salido del guion. Han soñado y creído muy fuerte para meterse en la final", manifestó en declaraciones al servicio de prensa de la federación española.

Carlos Viver subrayó que es una clasificación "merecida" que nadie ponga en duda. "Han hecho un buen trabajo. Estamos en una nube. Ahora hay que relajarse y soñar con que podemos ser campeonas del mundo. Mañana hay que levantarse y ponernos a trabajar para conseguirlo. Va a ser muy difícil, ésa es otra guerra", advirtió.

No obstante, el seleccionador nacional confía en las opciones de sus pupilas. "Ya no tenemos mucho que perder, ya es tarde para que nos entre miedo. Hoy, a descansar y, a celebrar que estamos en una final. Mañana, todos a preparar esa final y a pelear hasta que no nos quede un gramo de fuerza", indicó.