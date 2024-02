Abel Antón y Silvia González reciben este jueves las bicis de Mondraker para la Titan Desert en Marruecos

El CEO de la empresa, Miguel Pina, les entregará sendas 'F-Podium R' en un acto en su sede en Elche



MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exatleta Abel Antón, bicampeón del mundo de maratón, y la entrenadora de ciclismo Silvia González recibirán este jueves (12:00 horas) las bicicletas de montaña de la marca Mondraker con las que disputarán con el equipo solidario 'Aural Centros Auditivos' la próxima edición de la Titan Desert en Marruecos, del 28 de abril al 3 de mayo.

En el acto, que se celebrará en la sede de la empresa ilicitana en el polígono Elche Parque Empresarial, estarán presentes el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro; el CEO de Mondraker, Miguel Pina; y los propios Abel Antón y Silvia González, ciclista aficionada que padece cáncer y que pretende completar la Titan Desert de este año.

A Silvia González, fundadora de 'Ciclismo para todas', le detectaron cáncer y hace un par de meses fue operada con un trasplante de médula espinal. Lejos de desanimarse, González se planteó el reto de completar 'el dakar en bici de montaña' para intentar ser un motivo de inspiración para las mujeres que padecen la enfermedad.

"Te cansas más, pero en general no me he sentido enferma. He dado un cambio en esta visibilidad y además ahora siento que soy un ejemplo para ciertas personas. Yo creo que hay que vivir el día a día y a todos nos ha pasado con la pandemia", comentó la ciclista en la presentación del proyecto a finales de enero en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

A Silvia González se le han unido en el reto el maratoniano Abel Antón, y un grupo de ciclistas aficionados, periodistas y el director general de Aural Centros Auditivos, Juan Ignacio Martínez, empresa que lleva desde 2005 con la iniciativa Aural Team para inspirar a las personas, con el atleta soriano como embajador.