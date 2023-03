Abraham Olano volverá a correr la Titan Desert Marruecos 2023

Habrá duelo amistoso con Miguel Indurain: "Es más la amistad lo que nos une, no tenemos rivalidad"



BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Abraham Olano participará en la Skoda Titan Desert Morocco 2023, que se disputará del 30 de abril al 5 de mayo en el desierto marroquí, en el equipo KH-7 liderado por el también exciclista Melcior Mauri, y en la que se encontrará con su excompañero y rival Miguel Indurain.

Olano, primer ciclista doble campeón del mundo --en ruta y contrarreloj-- y ganador de La Vuelta y podio en el Giro de Italia, vuelve a la Skoda Titan Desert Morocco 2023 en el potente equipo KH-7 que capitanea Melcior Mauri.

Así, Olano se reencontrará de nuevo con Miguel Indurain, una de las caras conocidas del equipo Kosner-Saltoki Home. "Si por el camino puedo echarle una mano, lo haré. Y él seguro que hace lo mismo conmigo. Es más la amistad que nos une, no tenemos rivalidad", aseguró.

"Hace poco estuvo en mi pueblo, en un homenaje a Iñaki Lopetegui, un motorista de ETB que falleció. Miguel vino, se apuntó a la cena y compartió con todos como lo buena persona que es. Hasta tarde estuvo con todos", comentó Olano sobre su relación con Indurain.

Eso sí, ninguno de los dos acude a Marruecos con el objetivo de ir a por la prueba. "Sufriremos en muchos momentos, pero la carrera, por delante, la hacen otros. La Titan va más de amistad y de ayudar al prójimo a llegar a meta", añadió.

Olano, que ya ha participado en anteriores Titan Desert, cree que la prueba tiene un "atractivo especial". "Es una forma de disfrutar y de vivir nuevas anécdotas. En el ciclismo de carretera está todo muy controlado. En la Titan es diferente. Incluso te puedes aventurar a buscar atajos", apuntó.

En el equipo KH-7 cuentan con la ayuda y el asesoramiento de un Titan Legend como Melcior Mauri. "Nos aporta mucho. Nos hace de GPS, es un maestro de ello. Nos explica cómo funciona la navegación con los GPS de TwoNav, posibles atajos, es bonito tenerlo como guía. Cada vez que me llama, y puedo, me pongo a su disposición. Si no fuera por él, con mis conocimientos de navegación todavía estarían perdido en alguna etapa de mi primera Titan", reconoció.

Dentro del equipo habrá corredores de todo tipo, como los que aspiran a ganar la carrera, ya sea en categoría masculina o femenina, los que acuden con objetivos más asumibles como estar en el Top 30, Top 50 o Top 100, a otros que van para terminar.

Y, entre ellos, el capitán Melcior Mauri junto a Lluc Crusellas --considerado mejor chocolatero del mundo--, los hermanos Torres --cocineros con tres estrellas Michelin-- que participarán en el programa Titan Ebike o el propio Abraham Olano.