Adam Yates se une a Marc Soler y Jay Vine y abandona el Giro de Italia

Adam Yates tras la segunda etapa del Giro de Italia - Europa Press/Contacto/Fabio Ferrari

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) no estará en la salida de la tercera etapa del Giro de Italia, de 175 kilómetros entre las localidades búlgaras de Plovdiv y Sofía, tras mostrar "síntomas de conmoción cerebral" por la caída multitudinaria que se produjo durante la etapa del sábado, que también acabó con la carrera de dos de sus compañeros, el español Marc Soler y el australiano Jay Vine.

"Lamentablemente, la caída de la segunda etapa de ayer nos afectó gravemente. Jay Vine sufrió una conmoción cerebral y una fractura de codo. Marc Soler tiene una fractura pélvica. En esta etapa, ninguno de los dos debería requerir cirugía", informó el director médico del UAE Team Emirates XRG, Adrian Rotunno.

En principio, el británico parecía que podría continuar este domingo. "Adam Yates sufrió abrasiones graves y una laceración en su oreja izquierda. Inicialmente fue evaluado en el lugar por conmoción cerebral y autorizado para continuar, pero posteriormente ha mostrado síntomas de conmoción cerebral retardados. No tomará la salida de la tercera etapa hoy", indicó.

"Los tres están bajo observación de nuestro personal médico y viajarán a casa en los próximos días para continuar con su recuperación y rehabilitación", finalizó.

Durante la segunda etapa de la 'corsa rosa', de 221 kilómetros entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo y en la que se impuso el ciclista uruguayo Thomas Silva (XDS Astana), más de veinte ciclistas, entre ellos Yates, Soler, Vine, Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee o Corbin Strong, se vieron afectados por una montonera a 23 kilómetros de meta.

El australiano Vine fue evacuado en ambulancia mientras la etapa quedaba neutralizada a 20 kilómetros del final debido a la falta de ambulancias disponibles.