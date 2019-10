Albert Torres acaricia el bronce en el omnium del Campeonato de Europa

Publicado 19/10/2019 0:10:33 CET

El español Albert Torres acarició este viernes la medalla de bronce en la prueba del omnium del Campeonato de Europa de ciclismo en pista, que se está disputando en Apeldoorn (Países Bajos) y cuya tercera jornada vio cómo su compatriota Ana Usabiaga concluía decimoctava en la prueba femenina de la misma modalidad.

Así, el balear Albert Torres inició la decisiva prueba puntuación con 86 puntos, a 30 del podio, y 90 vueltas después se encontraba tercero con 145 puntos tras haber ganado dos vueltas y haber sumado casi 20 puntos más por el camino.

Era una gran actuación, aprovechando cada oportunidad para ir enjuagando la diferencia con la que contaban a su favor ciclistas de la talla del francés Benjamin Thomas, el danés Lasse Norman Hansen, el británico Oliver Wood, el neerlandés Jan Van Schip o el italiano Elia Viviani.

En el último esprint, pues acababa de ganar vuelta por segunda vez, no tuvo energías para más y sucumbió al ataque propuesto por Van Schip y que finalmente fue rematado por Wood, que se adjudicó el bronce y dejó a Torres cuarto. "El puesto es para estar satisfecho. Estamos en un Campeonato de Europa y en el cartel hoy estaban los mejores", comentó el menorquín a la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

"Es verdad que no he hecho un campeonato muy regular, pero en la puntuación final a veces hay muchos cambios y he intentado jugar mis cartas y leer bien la carrera. En el esprint final sí que he pagado un poco tantos esfuerzos, pero con la diferencia de puntos que partíamos era difícil", añadió Torres.

"Lo he intentado, estoy satisfecho y ahora hay que mirar para adelante. Aún queda camino para terminar de clasificarnos para los Juegos Olímpicos y hay que estar centrado en ello, así como en intentar hacerlo lo mejor posible junto a Mora en la prueba de madison del domingo", explicó al término de una competición que ganó Thomas.

La formidable actuación del francés quedó redondeada con una segunda plaza en la eliminación, donde Viviani se hizo con la victoria y Torres acabó noveno. El podio final de esta prueba de omnium lo completaron Hassen y el ya citado Wood, que sumó 149 puntos por los 145 de Torres.

ANA USABIAGA, DECIMOCTAVA

En el omnium femenino, Ana Usabiaga partía como única representante española. Sin embargo, la vasca vio condicionada su participación por una desafortunada caída en el scratch y que nada pudo hacer para evitarla. La eslovaca Alzbeta Bacikova hizo el 'afilador' con la ciclista que la precedía y se fue al suelo arrastrando a Usabiaga, que a pesar de que pudo reincorporarse con rapidez a la prueba.

Usabiaga solo pudo ser entonces vigésima, pues en el momento del accidente ya se estaba lanzando el esprint por la victoria. Posteriormente, fue decimoctava en una tempo race en la que la alemana Gudrun Stock y la bielorrusa Tatsiana Sharakova cogieron vuelta para finalizar primera y segunda respectivamente.

Decimonovena finalizó Usabiaga en una accidentadísima prueba de eliminación, con hasta cinco caídas y que terminó ganando la local Kirsten Wild por delante de la italiana Letizia Paternoster. La corredora vasca no sumó ningún punto más en la definitiva puntuación, por lo que ocupó finalmente ese decimoctavo puesto en un omnium cuyo oro fue para la campeona mundial, y ahora también europea, Kirsten Wild.