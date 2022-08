Albert Torres finaliza séptimo en la puntuación del Europeo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pistard español Albert Torres consiguió este viernes la séptima plaza en la prueba de puntuación del Campeonato de Europa de Pista, que se está celebrando en Múnich (Alemania) después de terminar su actuación con 58 puntos, fruto de ganar 2 vueltas y 2 sprints.

Albert Torres, que no competía en la pista desde los Juegos Olímpicos de Tokio, ofreció un buen nivel, ganó dos vueltas, terminó con una puntuación notable y acabó séptimo. El oro fue para el francés Benjamin Thomas, actual campeón olímpico, y dominador de la prueba.

"Honestamente, me he sentido más justo de lo que pensaba. Regresar a la pista es positivo, pero me falta esa chispa que tenía años anteriores en los que había competido más en velódromo", reconoció en declaraciones a la RFEC.

"La puntuación ha sido muy rápida y táctica, pero quienes han peleado la victoria tenían un punto más que yo (...) El sabor que me deja la prueba es un poco amargo, pero estoy contento de volver, de hacer persecución por equipos, que es una prueba que me gusta mucho, y espero ir recuperando sensaciones poco a poco con el paso de los días", indicó.

Por su parte, en esta segunda jornada de competición también fue el turno para el trío de velocidad por equipos masculino y de Tania Calvo en el scratch. Pepe Moreno, Alejandro Martínez y Ekain Jiménez se toparon en la primera ronda con el equipo británico, que venció el cruce y logró el pase a la final B, donde se llevó el bronce.

Tania Calvo, por su lado, logró la decimotercera posición en el scratch, donde la más rápida fue la pistard noruega Anita Stenberg tras imponerse al sprint en un ataque final.