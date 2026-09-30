Alberto Contador correrá la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior

El exciclista español Alberto Contador - AURUM BIKES

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador será el invitado de lujo de la quinta edición de la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior, que se celebrará el próximo sábado 13 de febrero con salida y llegada en Úbeda y reunirá a más de un millar de participantes en una prueba que recorre los denominados Caminos de Olivos.

La marcha, nacida en 2023 como acompañamiento a la Clásica Jaén Paraíso Interior, contará con la presencia del ganador del Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, que además de pedalear junto a los participantes compartirá con ellos una Cena de Gala. "Tener a Alberto Contador en la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior es un paso importante de cara a seguir creciendo y afianzando un proyecto único en España", explicó Pascual Momparler, máximo responsable de la organización.

Momparler destacó la trayectoria del madrileño y su actual vinculación con el ciclismo. "Es uno de los mejores ciclistas de la historia a nivel nacional e internacional, y vamos a intentar ofrecerle el homenaje que merece por su trayectoria como ciclista y por todo lo que está haciendo hoy en día por nuestro deporte", señaló, antes de destacar su labor en la base y el profesionalismo.

Contador, nacido en Pinto en 1982, es uno de los grandes nombres del ciclismo español del siglo XXI y el único corredor español que ha conquistado las tres grandes vueltas. Tras retirarse en 2017 después de imponerse en el Alto de l'Angliru en la Vuelta a España, ha mantenido su vinculación con este deporte a través de proyectos como su Fundación, su equipo profesional, actualmente denominado Polti-VisitMalta, y su labor como comentarista en Eurosport.

La edición de 2027 de la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior estrenará además un recorrido renovado de 118 kilómetros y 1.640 metros de desnivel positivo acumulado, con 26,4 kilómetros de tramos de 'sterrato'. Los participantes afrontarán seis Caminos de Olivos: Juancaballo, Santa Eulalia, Guadalupe, Vandelvira, San Bartolomé y Mar de Olivos, repartidos entre los primeros kilómetros y la parte final de la prueba.

La organización ha previsto dos puntos de avituallamiento, uno líquido en el Puente de la Cerrada, en el kilómetro 60, y otro líquido y sólido cerca de Arroyo de Torralba, en el kilómetro 77,8, destinado a los participantes inscritos con tarifa General y Premium. Las inscripciones para la prueba ya están abiertas al público general.

La Gran Fondo Jaén Paraíso Interior nació para acompañar a la Clásica Jaén Paraíso Interior y volverá a llevar el ciclismo a la Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda y su entorno, con la participación de aficionados que podrán compartir recorrido con Contador en una cita que busca consolidarse dentro del calendario de ciclismo popular.