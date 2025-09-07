Alejandro Montalvo, Vera Barón y Andrea Pérez, campeones de Europa de Trial

La selección española posa con sus medallas en el Europeo de Trial - RFEC

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de trial se marchó del Campeonato de Europa que se disputó en la localidad neerlandesa de Aarhus con tres títulos continentales, de Vera Barón, Andrea Pérez y Alejandro Montalvo, y un total de diez medallas.

Según informó este domingo la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), Alejandro Montalvo se mostró superior en la final élite 20" donde partía como favorito por su condición de vigente campeón del mundo. Este rindió a gran nivel en cada una de las zonas para concluir con 230 y llevar el oro por delante del francés Robin Berchatti, que ha sido segundo con 200 por puntos, y del también español Borja Conejos, tercero con 180.

Por su parte, Vera Barón alargó su dominio y conquistó por tercer año consecutivo el título europeo en élite femenina después de superar a Alba Riera al sumar 210 puntos por los 180 de su compatriota, uno más que Nina Vabra, bronce.

En cuanto a la categoría junior, Andrea Pélez se proclamó campeona por delante de Emilia Keikus, con Yun Vilajosana quedándose el bronce. En la final júnior 26" masculina, Mikel Azcona y Ferrán Gonzalo fueron plata y bronce, y en la final júnior 20", Travis Asenjo y Guillem Montoya subieron al cajón también como segundo y tercer clasificado.