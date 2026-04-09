Alex Aranburu reina en la 'accidentada' cuarta etapa en País Vasco

El ciclista Alex Aranburu (Cofidis) se impone en la cuarta etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026. - CXCLING

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alex Aranburu (Cofidis) ganó este jueves la cuarta etapa de la Itzulia-Vuelta al País Vasco 2026, de 167,2 kilómetros con salida y llegada a Galdakao, en una jornada en la que el español Juan Ayuso (Lidl-Trek) abandonó tras una caída y el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato.

El corredor vasco aprovechó la subida al último puerto del día, en una etapa con un perfil quebrado con continuas subidas y bajadas, para lanzar su ataque que secundó el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) para marcharse buscando la victoria parcial en Galdakao, donde el del equipo Cofidis tuvo mejor golpe de pedal para cruzar levantando los brazos en su primer triunfo de la temporada.

Antes, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) lo había probado en una aventura en solitario y en una clara intención por reinventarse por parte de la escuadra emiratí buscando protagonismo en la prueba vasca tras el doloroso abandono de su líder, Isaac del Toro, en la jornada anterior. Sin embargo, su intento, algo 'suicida' fruto del escarpado perfil, se acabó antes de la última subida al exigente alto El Vivero a falta de más de 30 kilómetros.

El ataque del americano cuando restaban más de 100 kilómetros para la meta aprovechando una tensa calma en el pelotón como consecuencia de la caída unos kilómetros antes del español Juan Ayuso (Lidl-Trek). El de Jávea se fue al suelo y se vio obligado a dejar la prueba en la que reaparecía tras el también doloroso abandono en la cuarta etapa de la París-Niza cuando marchaba líder.

Ayuso ya dejó en la etapa de este miércoles síntomas de no estar en la mejor condición física para luchar por la carrera dejándose 13 minutos y 30 segundos con el vencedor en Basauri, Axel Laurance (INEOS Grenadiers), y marchando a más de un cuarto de hora en la general. Una general comandada por Paul Seixas que este jueves supo defenderse de los ataques de sus rivales en los últimos compases para entrar en meta con unos segundos de ventaja que reafirman su liderato.

El francés continúa en lo más alto de la clasificación por hacerse por la ansiada 'txapela' a falta de dos citas por tierras vascas con 2 minutos y 19 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe). Este viernes el perfil quebrado vuelve a ser protagonista en la quinta etapa, con salida y llegada a Eibar, con ocho puertos a lo largo de los 176,2 kilómetros.